Los correos de Epstein que ponen aún más contra las cuerdas a Trump: “Pasó horas” y “sabía de las chicas” víctimas de abuso

Ya parece ser inocultable para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su vínculo con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio por tráfico sexual con menores de edad.
En contexto: Gobierno de EE. UU. revela primera tanda de archivos de Jeffrey Epstein: ¿quiénes son los implicados y qué escondían los documentos?
Y es que legisladores demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos que demostrarían aún más el vínculo delictivo entre Trump y Epstein, pues en ellos el fallecido financiero sugiere que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas” y que había “pasado horas” con una de sus víctimas en su casa.
Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar “desviar la atención” de sus propios errores durante el cierre de gobierno más largo de la historia.