Encontraron muerta a Virginia Giuffre, quien destapó escándalo de tráfico sexual de Epstein y denunció al príncipe Andrés de abuso

Virginia Giuffre, que acusó al financiero estadounidense Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés de abuso sexual, fue hallada muerta en su casa en Australia, anunció su familia este sábado.

“Con el corazón completamente roto anunciamos que Virginia falleció anoche en su granja en Australia Occidental”, afirmó la familia en un comunicado facilitado por su agente.

“Perdió la vida debido a un suicidio, después de haber sido durante toda su vida víctima de abusos sexuales y tráfico sexual”, declara el escrito.

Giuffre, con nacionalidades australiana y estadounidense, tenía 41 años. Había acusado al fallecido magnate Epstein de usarla como esclava sexual. También aseguró que el príncipe Andrés de Inglaterra la había agredido sexualmente cuando tenía 17 años. El hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones, pero pactó con ella un acuerdo multimillonario para evitar ir a juicio.

“No hay palabras que puedan expresar la grave pérdida que sentimos hoy con el fallecimiento de nuestra dulce Virginia”, dijo la familia, que alabó su “increíble coraje”.

“Al final, el daño del maltrato fue tan pesado que se hizo insoportable para Virginia”, agregó. La mujer deja tres hijos -Christian, Noah y Emily- que eran “la luz de su vida”.

A principios de mes se conoció que Giuffre sufrió un “grave accidente” de tráfico en Australia que provocó su hospitalización. La mujer publicó entonces en Instagram un alarmante mensaje junto a una fotografía con heridas y hematomas en su rostro.

“Tengo insuficiencia renal, me han dado cuatro días de vida, me han trasladado a un hospital especializado en urología. Estoy lista para irme, aunque no hasta que vea a mis niños por última vez”, escribió.

