Foro de Davos 2026: mientras Petro deja la silla vacía, Trump llega con histórica delegación

El Foro Económico Mundial (WEF) inició en Davos, Suiza, una de sus ediciones más ambiciosas y complejas. El 2026 marca un antes y un después en la organización, pues es la primera cita en 56 años que no cuenta con la conducción de su fundador, Klaus Schwab, quien se retiró el año pasado. Podría interesarle: La hipocresía de Davos: se esperan 1.000 vuelos adicionales en jets privados a un foro donde uno de los temas claves es el cambio climático El relevo quedó en manos de Larry Fink, CEO de BlackRock, y André Hoffmann, de la farmacéutica Roche, quienes asumieron una copresidencia interina en un momento récord. Según datos de la organización, el foro congrega a cerca de 3.000 participantes de 130 países, incluyendo a 64 jefes de Estado y de Gobierno bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

¿Por qué será histórica la participación de Estados Unidos en el Foro de Davos 2026?

La figura central de esta edición será, sin duda, el presidente estadounidense Donald Trump. Su regreso provoca una expectativa mundial, especialmente porque irá acompañado de la delegación norteamericana más grande en la historia de Davos. Trump llegará rodeado por sus hombres de confianza: el secretario de Estado, Marco Rubio; el de Energía, Chris Wright; o el de Comercio, Howard Lutnick, entre otros. El presidente ejecutivo del WEF, Børge Brende, confirmó que esta representación es histórica para ese país. En el entre tanto, el mandatario norteamericano tiene previsto un discurso de 45 minutos este miércoles, ubicado estratégicamente en la agenda entre las intervenciones del español Pedro Sánchez y el argentino Javier Milei. Encuentre: Previa a Davos: el 53% cree que la economía global se debilitará en 2026

¿Por qué Gustavo Petro no asistirá a Davos 2026?

En contraste con el despliegue estadounidense, la ausencia de Colombia generó un fuerte ruido diplomático. El presidente Gustavo Petro canceló su asistencia a última hora, a pesar de que ya tenía confirmada su participación en un panel sobre energías renovables. El Gobierno argumentó que la prioridad del mandatario es su reunión con Trump el próximo 3 de febrero en Washington. Lo curioso de esta baja es que el equipo de seguridad de Petro, compuesto por 19 miembros, ya se encontraba en Suiza adelantando la avanzada. Esta es la segunda vez consecutiva que el mandatario falta a la cita, perdiendo la oportunidad de defender su tesis del “capitalismo descarbonizado” en medio de su último año como Jefe de Estado.

A última hora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió no asistir al Foro de Davos 2026. FOTO COLPRENSA

¿Quiénes participarán en el Foro de Davos 2026?

Más allá de los presidentes, Davos 2026 es el epicentro de los negocios globales. La lista de asistentes incluye a pesos pesados de la tecnología como Satya Nadella (Microsoft) y Jensen Huang (Nvidia), además de un centenar de fundadores de “unicornios” tecnológicos como Dario Amodei de Anthropic y representantes de OpenAI. Lea más: Petro canceló de nuevo su participación en el Foro Económico de Davos; esta es la razón Este año, el sector energético tradicional ha recuperado terreno; impulsadas por el discurso pro-fósiles de la nueva administración de EE.UU., petroleras como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies han vuelto a ocupar sillas principales. A ellas se suman figuras financieras de la talla de Jamie Dimon, de JPMorgan, y Ana Botín, de Banco Santander.

La polémica por los vuelos privados en Davos 2026

En el marco del foro no faltan las polémicas. Mientras los líderes debaten cómo prosperar dentro de los límites del planeta, la organización Greenpeace denunció una “bomba climática” de vuelos privados. Las cifras son alarmantes: de los 227 jets registrados en 2023, la cifra saltó a 709 en 2025. Para esta edición, aunque se estima que uno de cada cuatro asistentes llegará en avión privado, el aeropuerto de Zúrich confirmó que espera aproximadamente 1.000 vuelos adicionales, entre aeronaves estatales y helicópteros, triplicando la huella de carbono registrada hace tres años.