Venezuela ya envió 10 millones de barriles de petróleo a EE. UU.: Rubio defendió acuerdo con Trump

La relación petrolera entre Venezuela y Estados Unidos volvió al centro del debate luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara que desde enero han sido enviados más de 10 millones de barriles de crudo venezolano hacia territorio estadounidense. El anuncio fue realizado este miércoles 27 de mayo desde la Casa Blanca, en compañía del presidente Donald Trump, quien en los últimos días también defendió el acuerdo energético y aseguró que las ganancias derivadas del petróleo venezolano han representado un enorme beneficio económico para Washington. Entérese: Trump vuelve a provocar: publicó mapa de Venezuela como “estado 51” de EE. UU.

El petróleo venezolano vuelve al mercado estadounidense

Según Rubio, las exportaciones forman parte de un esquema energético acordado entre ambos países tras la operación militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro. El funcionario estadounidense afirmó que el petróleo venezolano actualmente se vende “a precio de mercado” y sostuvo que los recursos generados están siendo utilizados “en beneficio del pueblo venezolano”. Rubio explicó que los ingresos provenientes de las ventas petroleras son administrados bajo estrictos mecanismos de supervisión financiera. Los fondos, precisó, son depositados en una cuenta bancaria en Nueva York bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense. Además, indicó que la firma auditora KPMG realiza verificaciones externas para garantizar la trazabilidad de los recursos. “El dinero va a una cuenta en Estados Unidos, controlada y monitoreada por el Tesoro y auditada por KPMG”, señaló Rubio durante su intervención. Le puede interesar: ¿Marco Rubio viajó a China usando la misma sudadera de la captura de Maduro? Una foto desató revuelo

Marco Rubio.

La hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela

Durante sus declaraciones, Rubio afirmó que el proceso político y económico en Venezuela avanza bajo una estrategia de tres etapas. “En Venezuela ese proceso continúa: estabilización, recuperación y transición”, dijo el secretario de Estado, quien aseguró que los envíos de petróleo son una evidencia concreta de la primera fase del plan. El acuerdo original impulsado por la administración Trump contemplaba el control de entre 30 millones y 50 millones de barriles de crudo venezolano para ser comercializados en mercados internacionales a precios de referencia. La administración de esos recursos quedaría directamente bajo supervisión de Washington.

Rubio aseguró que el dinero derivado de las exportaciones petroleras está siendo utilizado para financiar pagos del sector público venezolano, incluidos maestros, policías y trabajadores de la salud. Según explicó previamente el secretario de Energía, Chris Wright, los fondos de las primeras operaciones petroleras pasaron inicialmente por una cuenta en Qatar antes de ser transferidos al Tesoro estadounidense. Posteriormente, se contrataron auditorías externas para seguir el flujo de los recursos y garantizar su uso. El mecanismo, sin embargo, ha generado cuestionamientos dentro del Congreso estadounidense sobre la legalidad del esquema financiero y energético implementado entre ambos países. Aun así, Rubio defendió la estrategia y aseguró que se trata de “la única forma” de garantizar que el dinero del petróleo llegue realmente a la población venezolana. Siga leyendo: Venezuela pisa el acelerador tras firmar acuerdo con Chevron por el petróleo en el Orinoco Cabe recordar que, el gobierno de Donald Trump ya ha completado la transferencia de 500 millones de dólares a Venezuela por concepto de venta de petróleo. Asimismo, de acuerdo con este acuerdo de exportación petrolera, se calculó un valor potencial de hasta 2 mil millones de dólares en ingresos a Venezuela.

Trump defendió el negocio petrolero con Venezuela

Hace apenas cinco días, Trump volvió a referirse públicamente al petróleo venezolano durante un mitin realizado en Suffern, Nueva York. “Allí hemos extraído tanto petróleo de Venezuela, que pagamos el costo de la guerra unas 25 veces”, afirmó el mandatario republicano. La frase provocó polémica internacional por vincular directamente las ganancias derivadas del crudo venezolano con los costos de las operaciones militares estadounidenses en Irán. Trump sostuvo que la política energética de Washington está estrechamente conectada con sus movimientos geopolíticos y militares en Medio Oriente y América Latina. En paralelo, la administración estadounidense ha flexibilizado restricciones y habilitado nuevos mecanismos para ampliar la producción petrolera venezolana mediante licencias especiales y alianzas empresariales. Entre las compañías beneficiadas aparecen Chevron, ExxonMobil y Crossover Energy Holding. Estas empresas han incrementado operaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, considerada una de las mayores reservas de crudo del mundo. Trump afirmó que estas inversiones están ayudando a consolidar la recuperación económica venezolana y garantizan ingresos sostenibles para el país. Conozca aquí: EE. UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela; ¿qué viene ahora? Rubio también afirmó que la industria petrolera venezolana atraviesa un proceso de reorganización y profesionalización sin precedentes. “La industria se está profesionalizando por primera vez y está beneficiando al pueblo venezolano”, sostuvo. Incluso agregó una frase que volvió a generar controversia política: “Es la primera vez que ese dinero no se roba y va en beneficio del pueblo venezolano”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: