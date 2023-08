Trump, de nuevo ante la justicia: negó haber interferido en elecciones y aseguró que “es un día muy triste para EE. UU.”

No es la primera inculpación penal contra Trump, pero las otras dos, dictadas contra él este año, una por fraude contable debido al pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio y otra por haber puesto en peligro la seguridad nacional con el manejo negligente de documentos confidenciales , corresponden a un periodo anterior y posterior a su mandato. A él no parecen asustarle.

“Los presidentes no son reyes”, se leía en un cartel de un manifestante, que parafraseaba a la jueza Tanya Chutkan, quien en 2021 dijo “los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, negando a Trump la posibilidad de no entregar documentos a un comité del Congreso que investigaba el ataque al Capitolio.

Por el momento se desconoce el impacto de la nueva inculpación en su candidatura. Biden, que está de vacaciones, intenta mantenerse al margen de los problemas legales de su rival, al menos de cara a la opinión pública.

Cuando este jueves por la mañana, durante su paseo en bicicleta por Rehoboth, en Delaware (este), se le preguntó si seguirá la lectura de cargos contra Trump, su respuesta fue rotunda: “No”.

A pesar de sus enredos judiciales, Trump cuenta con la lealtad de un amplio sector de su partido. Mantiene una ventaja sustancial en las encuestas para la nominación republicana, con mucha diferencia respecto a su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Y este podría no ser su último dolor de cabeza judicial. La fiscalía de Georgia también investiga si Trump intentó ilegalmente cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país.