¿EE. UU. cambió su posición sobre señalamientos a Maduro de ser el jefe del “Cartel de los Soles”? Esto dice la nueva acusación

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro apenas menciona la existencia y el papel del llamado “Cártel de los Soles”, una denominación que durante años ha sido central en los señalamientos de Washington contra el régimen venezolano.
Aunque la administración estadounidense ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, el nuevo documento judicial, publicado el pasado 3 de enero, muestra un cambio relevante en la forma en que se menciona al grupo.
Desde 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró formalmente a Nicolás Maduro como el jefe del denominado “Cártel de los Soles”, una organización que, según Washington, estaría integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos vinculados al narcotráfico.