Así derrotó EE. UU. al dictador panameño Manuel Noriega con guerra psicológica: ¿se repetería la historia con Maduro?

El gobierno de Donald Trump parece repetir ciertos patrones históricos en medio de la posible debilidad de un régimen como el de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.
En estos tiempos se vive una tensión evidente por los operativos realizados en el Caribe contra las llamadas “narcolanchas” que, según diversas fuentes, salen de Centroamérica y Suramérica. Desde cierta perspectiva, podría parecer que Estados Unidos mueve piezas en un tablero de ajedrez geopolítico, tal como mencionamos en un artículo de EL COLOMBIANO.