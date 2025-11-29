Así derrotó EE. UU. al dictador panameño Manuel Noriega con guerra psicológica: ¿se repetería la historia con Maduro?

El gobierno de Donald Trump parece repetir ciertos patrones históricos en medio de la posible debilidad de un régimen como el de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. En estos tiempos se vive una tensión evidente por los operativos realizados en el Caribe contra las llamadas “narcolanchas” que, según diversas fuentes, salen de Centroamérica y Suramérica. Desde cierta perspectiva, podría parecer que Estados Unidos mueve piezas en un tablero de ajedrez geopolítico, tal como mencionamos en un artículo de EL COLOMBIANO.

Algunos observadores interpretan que Estados Unidos estaría incrementando su presión sobre el gobierno de Maduro, incluso desde países aliados como República Dominicana con la autorización de su presidente Luis Abinader en el uso de su Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas para combatir desde un ángulo estratégico. Aunque el argumento central de Washington es combatir el narcotráfico en la región, también se percibe una dimensión política reflejada en los sobrevuelos, movimientos estratégicos y una creciente presión psicológica sobre Maduro y su alfil Diosdado Cabello, quienes suelen responder con bailes y comentarios sarcásticos a los mensajes de Washington.

Nicolás Maduro (frente) hablando durante la Gran Marcha de las Banderas y de la Espada Bicentenaria, en el Paseo Los Próceres, en Caracas, Venezuela. FOTO: Xinhua

Muchos venezolanos en el exilio se preguntan por qué Estados Unidos, con su enorme capacidad militar, no ha llegado al Palacio de Miraflores. Lo que no consideran es que la estrategia estadounidense —real o percibida— no necesariamente requiere el uso inmediato de la fuerza. Algunos comparan esta situación con la Operación Causa Justa, llevada a cabo por Estados Unidos en Panamá entre 1989 y 1990 y que terminó con la caída de su dictador militar Manuel Antonio Noriega. ¿Se está repitiendo la historia con el régimen de Venezuela?

¿Cómo cayó Manuel Antonio Noriega en Panamá?

Si tuviéramos que calificar la Operación Causa Justa con una sola frase, sería presión psicológica. En 1977 se firmaron los Tratados Torrijos–Carter —suscritos por los presidentes de la época, Jimmy Carter (Estados Unidos) y Omar Torrijos Herrera (Panamá)—, los cuales permitieron que Panamá recuperara gradualmente el control del Canal tras décadas de presencia estadounidense.

Esto fue un punto de partida para que los propios panameños administraran el canal desde su propio territorio. En este contexto entra Manuel Antonio Noriega, quien se formó como militar en una escuela estadounidense (School of the Americas) y cooperó suministrando información sobre Cuba a la CIA, mientras que, al mismo tiempo, mantenía vínculos con la dictadura de Fidel Castro.

Manuel Antonio Noriega al control de Panamá. FOTO: GETTY

Noriega era la mano derecha de Torrijos Herrera, quien había llegado al poder tras la intervención militar que derrocó a Arnulfo Arias Madrid en el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968. Con Torrijos al mando, Noriega ascendió a teniente coronel y jefe de Inteligencia Militar (G-2), lo que le permitió abrirse camino hacia un régimen de corte autoritario, aplastando a los rivales de su presidente y a cualquiera que se opusiera al Gobierno. Sin embargo, el 31 de julio de 1981, Omar Torrijos murió en un misterioso accidente aéreo mientras viajaba en una Twin Otter de la Fuerza Aérea Panameña. Aunque oficialmente fue catalogado como un accidente, para algunos de sus contradictores políticos se trató de un posible sabotaje, presuntamente influenciado por figuras cercanas a él.

La escalada de Manuel Antonio Noriega en Panamá

Con la muerte de Torrijos, el general Manuel Antonio Noriega tomó el control de Panamá como gobernante de facto. A partir de ese momento comenzó a acumular una riqueza difícil de justificar, lo que despertó sospechas. Más tarde se comprobó que esa fortuna provenía de su profunda relación con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, ya que Noriega protegía las rutas por las que se exportaba la droga hacia Estados Unidos y facilitaba el lavado de dinero a través de los propios bancos panameños. Sus actividades y denuncias provocaron que el presidente Ronald Reagan pidiera su destitución en 1987 e impusiera sanciones económicas a Panamá, debido a acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. No obstante, el antiguo informante de la CIA se opuso a estas medidas y avivó el fervor de sus seguidores, generando así una profunda crisis en el país.

Arresto a Manuel Antonio Noriega

El 16 de diciembre de 1989, un oficial panameño mató a un marine estadounidense, un hecho que provocó el caos y llevó a Estados Unidos a invadir Panamá para capturar a Noriega. Más de 26,000 soldados estadounidenses ingresaron al país para llevar a cabo la Operación Causa Justa.

Durante varios días se vivió un descontrol total, pero Noriega ideó una manera de evitar ser capturado: se escondió en la embajada del Vaticano, un lugar que sabía estaba protegido por el derecho internacional, lo que impedía que las fuerzas estadounidenses lo detuvieran directamente.

10 días de presión psicológica a Manuel Antonio Noriega

Fueron 10 días los que Estados Unidos esperó afuera de la embajada del Vaticano para que Noriega se entregara. En ese lapso de tiempo emplearon estrategias no invasivas que presionaron psicológicamente al general.

La caída de Manuel Antonio Noriega en Panamá por Estados Unidos. FOTOS: GETTY

Entre ellas, utilizaron parlantes de gran potencia con música rock, luces intensas para que Noriega no pudiera diferenciar entre el día y la noche, y mensajes diseñados para afectar directamente su psique y emociones. Todo esto se logró sin accionar ningún arma. Finalmente, Noriega se rindió y fue extraditado a Florida, Estados Unidos, donde en 1992 fue condenado a 40 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero, conspiración y crimen organizado. Su muerte ocurrió en mayo de 2017, a los 83 años, mientras cumplía su condena en Panamá, debido a un tumor cerebral.

Presencia de Carlos Lehder en el juicio de Manuel Antonio Noriega

Carlos Lehder, cofundador del cartel junto con Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, fue una figura importante durante el juicio de Noriega, pues fue la persona que testificó en su contra y ayudó a incriminar al dictador a cambio de la rebaja de su pena. El colombiano ya salió de prisión en 2020 y deportado a Alemania.