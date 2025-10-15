Cien años de soledad y otra obra de García Márquez son vetadas en Estados Unidos junto a otros 4.000 libros

El sistema educativo de Estados Unidos estaría atravesando por un periodo de fuertes restricciones a la literatura, así lo reveló un informe publicado por la organización PEN America, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos.

De acuerdo al informe, cerca de 4.000 libros fueron prohibidos en instituciones educativas durante el año escolar 2024–2025. Entre las obras que han sido retiradas de las bibliotecas escolares se encuentran algunos de los títulos más importantes de la literatura iberoamericana.

En la lista de obras prohibidas en las instituciones educativas se encuentran dos joyas literarias del Nobel colombiano Gabriel García Márquez: Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.