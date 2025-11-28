x

Así son los bombarderos B-52 de EE. UU. que sobrevolaron el Caribe cerca de Venezuela

Las aeronaves realizaron un vuelo cercano al Centro de Refinación Paraguaná (CRP), uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela.

    Se conocen imágenes de los aviones militares de Estados Unidos que sobrevolaron cerca de Venezuela. FOTOS: GETTY- Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En medio de las operaciones que Estados Unidos adelanta en el mar Caribe, este martes se conoció el sobrevuelo de aviones militares B-52, F/A-18 y E-2, que habrían despegado desde la base aérea Minot AFB (EE. UU.), cruzado el golfo de México y reactivado su transpondedor en modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte de Venezuela.

En contexto: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Estos movimientos han generado sospechas y relevancia por llevarse a cabo cerca del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela. Esto coincide con el reciente anuncio de Donald Trump, durante el Día de Acción de Gracias, sobre la puesta en marcha de su ofensiva “Lanza del Sur”, que también se hará por tierra, al considerar que sería una operación fácil para los militares estadounidenses.

“En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los traficantes de drogas venezolanos, de los cuales hay muchos”, dijo el mandatario republicano al dirigirse a una unidad de bombardeo de la Fuerza Aérea con base en Texas.

Entérese: EE. UU. anunció operación “Lanza del Sur” contra narcoterroristas en países vecinos del hemisferio occidental

Aviones militares B-52, F/A-18 y E-2 que sobrevolaron cerca de Venezuela

El Air Forces Southern (AFSOUTH), componente aéreo del Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command, SOUTHCOM), publicó una serie de imágenes en donde se puede observar los tipos de aviones que sobrevolaron cerca del país suramericano.

Según se ha investigado, estos aviones corresponden a los Boeing B-52 Stratofortress, bombarderos estratégicos de largo alcance que cuentan con ocho motores, alas altas y delgadas, y un fuselaje estrecho y alargado.

“Los bombarderos de largo alcance B-52H de la base aérea Minot AFB realizaron una demostración de ataque de bombarderos en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Southern Spear, aportando seguridad y estabilidad hemisférica, el 24 de noviembre. Durante la misión, la USAF se integró con aviones de combate y se entrenó en movilidad rápida”, se lee en un post.

El último movimiento de Estados Unidos es la autorización de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, para utilizar su Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas con el fin de instalarse y combatir, desde un ángulo estratégico, a las narcolanchas que se dicen salir de Suramérica y Centroamérica.

Siga leyendo: Trump advierte que EE. UU. prepara despliegue por tierra contra “narcotraficantes venezolanos”: “Empezaremos muy pronto”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué aviones participaron en el sobrevuelo cerca de Venezuela?
B-52 Stratofortress, F/A-18 Hornet y E-2, usados para demostración de ataque y control aéreo.
¿Cuál es el objetivo de la Operación Southern Spear?
Garantizar seguridad hemisférica y disuadir el narcotráfico desde Suramérica y Centroamérica.
¿Por qué se eligió Paraguaná como zona estratégica?
Por ser sede del Centro de Refinación Paraguaná, un objetivo clave de infraestructura petrolera en Venezuela.
