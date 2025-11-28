Colombia empató con Bolivia en La Paz y se mantiene líder de la Liga de Naciones

La Selección Colombia femenina empató como visitante ante Bolivia en el estadio Hernando Siles, La Paz, y con siete unidades se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones.
El técnico Ángelo Marsiglia no pudo contar con Daniela Montoya y Leicy Santos, por tema médico, ya que luego del almuerzo presentaron problemas de salud, con una gastroenteritis.
Entre la novedades que presentó Colombia estuvo el regreso a la nómina titular para el duelo ante Bolivia con cuatro cambios con relación al partido pasado ante Ecuador, incluida la presencia de la antioqueña Manuela Vanegas, que regresó a la Tricolor.
Colombia formó con Katherine Tapia; Carolina Arias, Manuela Vanegas, Daniela Arias, Yurleidis Quejada; Marcela Restrepo, Ilana Izquierdo, Gabriela Rodríguez; Linda Caicedo, Valerín Loboa y Wendy Bonilla.
Tras el primer tiempo con empate 0-0 en la segunda parte las cafeteras fueron sorprendidas en la primera acción de juego y de media distancia Sonia Turihuano marcó; mientras que Gabriela Rodríguez logró de nuevo el empate a los 75 minutos.
De esta manera Colombia se mantiene líder de la Liga de Naciones con siete puntos.