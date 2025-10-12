x

¿El Nobel de Paz a María Corina Machado fue filtrado? Desde el Instituto Nobel alertan por posible espionaje

Todo comenzó por una situación atípica en la que las apuestas por Machado, de un momento a otro, pasaron de 3,7 % a 73 % en casas de apuestas digitales.

  • Nobel de Paz 2025, María Corina Machado. Foto: Nobel Prize
Agencia AFP
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Tras el anuncio de que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, desde el Comité Noruego del Nobel hay alertas por posible caso de espionaje.

La posible filtración antes del anuncio del premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana María Corina Machado fue “muy probablemente” producto de espionaje, alertó el Instituto Nobel noruego.

Le puede interesar: Premio Nobel de Paz 2025: ¿Cuánto dinero recibirá María Corina Machado?

Las posibilidades de que Machado ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3,75% a cerca de 73% en la noche del jueves en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.

Ningún experto ni medio de comunicación la habían mencionado entre los favoritos del Nobel que sería anunciado horas más tarde.

“Se trata muy probablemente de espionaje”, declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega TV2.

“No es secreto para nadie que el Instituto es víctima de espionaje”, afirmó, antes de agregar que “eso dura desde hace décadas”.

“Es evidente que la institución interesa a los actores deseosos de obtener informaciones, trátese de Estados u otras organizaciones”, declaró.

Vea también: María Corina Machado: “El Nobel de la Paz es un impulso para la libertad de Venezuela”

“Las motivaciones pueden ser a la vez políticas y económicas”, agregó.

El Instituto realizará una investigación. “Si es necesario, reforzaremos más la seguridad”, agregó.

Un número muy limitado de personas conocen por adelantado el nombre del galardonado por los cinco miembros del comité.

En el pasado, nombres inesperados de posibles ganadores del Premio Nobel emergieron en los medios noruegos, alimentando conjeturas sobre posibles filtraciones, pero no fue lo que ocurrió en los últimos años.

Machado, líder de oposición que no pudo presentarse en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue galardonada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el viernes el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

