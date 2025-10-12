¿El Nobel de Paz a María Corina Machado fue filtrado? Desde el Instituto Nobel alertan por posible espionaje

Tras el anuncio de que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, desde el Comité Noruego del Nobel hay alertas por posible caso de espionaje.

La posible filtración antes del anuncio del premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana María Corina Machado fue “muy probablemente” producto de espionaje, alertó el Instituto Nobel noruego.

Las posibilidades de que Machado ganara el premio en unas horas se incrementaron de 3,75% a cerca de 73% en la noche del jueves en la plataforma de apuestas predictivas Polymarket.

Ningún experto ni medio de comunicación la habían mencionado entre los favoritos del Nobel que sería anunciado horas más tarde.

“Se trata muy probablemente de espionaje”, declaró el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega TV2.