María Corina Machado: “El Nobel de la Paz es un impulso para la libertad de Venezuela”

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el Premio Nobel de la Paz que recibió este viernes es “un reconocimiento al pueblo de Venezuela”, tras ser galardonada por el Comité Noruego por su defensa “incansable” de la democracia frente al gobierno de Nicolás Maduro. En un comunicado que compartió vía X, Machado expresó “profunda gratitud” al recibir el Nobel y lo dedicó a quienes —escribió— han soportado “26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía”. “La respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable y estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo”, afirmó.

Tomada de X @MariaCorinaYA

Machado, quien vive en la clandestinidad desde 2024 tras ser inhabilitada políticamente, calificó el premio como “un impulso único” en el camino hacia la “transición justa y pacífica” en Venezuela. “Este premio es un llamado para que tengamos fe y sigamos trabajando unidos por la libertad”, señaló la dirigente, de 58 años.

Desde la clandestinidad, Machado dijo que el Nobel impulsa la lucha por una transición pacífica en Venezuela. FOTO: Getty Images.