Ley electoral impulsada por Trump amenaza el voto de mujeres y personas transgénero

Millones de mujeres casadas y de personas transgénero en Estados Unidos podrían tener problemas para votar si se aprueba una ley impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actualmente se debate en el Senado.
El proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Representantes, exige que los electores prueben su ciudadanía estadounidense al inscribirse en el padrón electoral, con certificado de nacimiento o pasaporte, y que, al momento de votar, presenten un documento de identidad válido.
A diferencia de otros países, Estados Unidos no expide un documento nacional de identidad, por lo que se acepta un permiso de conducir o incluso una tarjeta de estudiante.
El texto de la SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses) estipula que las personas cuyo nombre no coincida en la documentación presentada deberán proporcionar documentos adicionales, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio, para justificar el cambio.