Ley electoral impulsada por Trump amenaza el voto de mujeres y personas transgénero

Millones de mujeres casadas y de personas transgénero en Estados Unidos podrían tener problemas para votar si se aprueba una ley impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actualmente se debate en el Senado. El proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Representantes, exige que los electores prueben su ciudadanía estadounidense al inscribirse en el padrón electoral, con certificado de nacimiento o pasaporte, y que, al momento de votar, presenten un documento de identidad válido. A diferencia de otros países, Estados Unidos no expide un documento nacional de identidad, por lo que se acepta un permiso de conducir o incluso una tarjeta de estudiante. El texto de la SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses) estipula que las personas cuyo nombre no coincida en la documentación presentada deberán proporcionar documentos adicionales, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio, para justificar el cambio.

Pero según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, “más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos” y “casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte”. Así, los electores más afectados si se aprueba la ley SAVE America serán “las mujeres, las personas transgénero” y las personas con bajos ingresos, “que no pueden pagar un pasaporte y no viajan”, afirma Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Siga leyendo: En el 8M, tres historias de mujeres que trabajan por el bienestar de todos

Cambio de nombre en Estados Unidos

Letitia Harmon, directora de investigación en Florida Rising, una organización que trabaja por la justicia social con sede en Florida, dijo a la AFP que estuvo casada y luego se divorció en el estado de Washington. “El problema es que no sé qué nombre figura en el padrón electoral de Florida”, dijo a la AFP. “No sé si tienen mi apellido de soltera” o “el de casada”. Harmon dijo que probablemente tendrá que solicitar su sentencia de divorcio, un trámite costoso y que lleva mucho tiempo. La Casa Blanca argumenta que la ley SAVE America permitiría evitar el fraude electoral, aunque la legislación actual ya prohíbe que los extranjeros voten. En cuanto a las mujeres casadas que cambiaron de nombre “simplemente tienen que seguir los procedimientos de su estado para actualizar la documentación”, dijo en marzo Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense. En contexto: Feminicidios, abusos y trata: el saldo brutal de la violencia contra las mujeres en 2025

Brecha de género en Estados Unidos