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Ahora la campaña de Cepeda dice que “no está impulsando una Constituyente”, ¿servirá esa nueva estrategia?

María José Pizarro, jefa de campaña del candidato del Pacto agregó que lo que quieren es un “Acuerdo Nacional” en el que todos los sectores políticos y económicos se puedan poner de acuerdo para sacar reformas sociales adelante.

  • Frente a la segunda vuelta, la campaña de Cepeda insiste en que no hará una Constituyente. FOTO: REDES SOCIALES DE IVÁN CEPEDA.
    Frente a la segunda vuelta, la campaña de Cepeda insiste en que no hará una Constituyente. FOTO: REDES SOCIALES DE IVÁN CEPEDA.
El Colombiano
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hace 7 horas
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Uno de los mayores “peros” que tiene la gente y los representantes políticos para adherirse a Iván Cepeda Castro, candidato del oficialismo, es el rechazo a realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Pese a que ha sido una idea que una y otra vez tanto el presidente Petro como sectores del gobierno han promovido, ahora la jefa de campaña del candidato oficialista, María José Pizarro, aseguró que no la están impulsando.

“Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente, lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional”, dijo Pizarro en entrevista con Blu Radio, donde además añadió que si bien saben que la Constitución de 1991 reconoce el mecanismo de Constituyente, y desde la izquierda se ha promovido, aquella figura no hace parte del programa o campaña de Cepeda.

Lea aquí: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

Pero, ¿qué es un acuerdo nacional? Es una hoja de ruta basada en la construcción de consensos amplios.

Anteriormente, Cepeda ha planteado que el punto de partida de su propuesta no será la imposición de reformas (como viene haciendo el Gobierno de Gustavo Petro), sino una convocatoria amplia. “Va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza. Sentémonos a hablar y vemos”, afirmó en entrevista con El Tiempo.

En la misma entrevista aseguró que existen condiciones para alcanzar entendimientos incluso en escenarios de alta polarización:

“He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos... entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas (...) Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios... pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país”.

La segunda parte de la entrevista con el medio citado fue la que, en su momento, también desató dudas sobre el “Acuerdo Nacional”. Y es que, según Cepeda, no se le daría trámite a las propuestas en el Congreso. “Es un camino que, por mi experiencia, le digo, es muy engorroso”, dijo.

No se pierda: “No hemos encontrado evidencia de irregularidades”, Cepeda modera su postura frente a los resultados

Es decir, todo se daría por decreto: “Para implementarlos hay que incorporarlos a la constitución y al orden legal... o simplemente con un decreto, fíjese usted, si todo el mundo está de acuerdo, le da facultades al presidente para que se haga un paquete de decretos ley, que tengan la fuerza de hacer válidos sus acuerdos”. Incluso, subraya la conveniencia de ese mecanismo: “Si es así, no hay ningún problema. Es más sencillo aún”.

En la misma conversación con El Tiempo, Iván Cepeda no descartó del todo una constituyente, pero dijo que no sería el punto de partida, sino el desenlace de ese proceso: “Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados, y viene un asunto que es cómo se implementa”.

Entérese: El “acuerdo nacional” de Cepeda le daría facultades al presidente al estilo Hugo Chávez

En la nueva entrevista con Blu Radio, Pizarro no dio claridad sobre los límites de aquellos acuerdos y decretos, ni definió cuáles serían los mínimos para considerar que “todos están de acuerdo”. Tampoco se refirió a si podría derivar en una constituyente o si rechazan del todo ese mecanismo.

Tras tocar aquel tema, la jefa de campaña del candidato del Pacto Histórico reconoció que su estrategia debe cambiar y enfocarse en los puntos débiles.

“Necesitamos fortalecer el trabajo territorial de la campaña, es decir, mucha más presencia en la calle”, dijo, y reconoció que la otra disputa fuerte se debe dar en redes sociales.

Para finalizar, aclaró que no están distanciados del presidente Gustavo Petro, y que, aunque siguen su liderazgo, desde dentro del movimiento le han pedido que sea dentro de las normas.

Lea también: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver”

Bloque de preguntas y respuestas

¿La campaña de Iván Cepeda apoya la Asamblea Nacional Constituyente?
De forma oficial, la jefa de campaña María José Pizarro descartó que se esté impulsando una Constituyente en la agenda actual de Iván Cepeda. Sin embargo, el candidato no la ha retirado del todo
¿Cómo planea Iván Cepeda implementar su Acuerdo Nacional?
El candidato presidencial oficialista ha señalado que prefiere evitar el trámite tradicional en el Congreso. Su propuesta técnica plantea que el Presidente reciba facultades para expedir un paquete de decretos ley que agilicen las reformas acordadas.
¿Qué relación tiene la campaña de Cepeda con el presidente Gustavo Petro?
Pizarro aclaró que no existe un distanciamiento con el mandatario nacional y que siguen bajo su liderazgo ideológico, pero confirmó que internamente le han solicitado al presidente Petro que actúe bajo los límites de las normas vigentes.
¿Qué son las facultades extraordinarias para legislar por decreto?
Es un mecanismo donde el Congreso cede su poder legislativo al Presidente por un tiempo determinado. Cepeda sugiere usarlo para implementar acuerdos nacionales rápidamente, evitando los debates legislativos tradicionales que considera lentos.
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