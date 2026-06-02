Ahora la campaña de Cepeda dice que “no está impulsando una Constituyente”, ¿servirá esa nueva estrategia?

Uno de los mayores “peros” que tiene la gente y los representantes políticos para adherirse a Iván Cepeda Castro, candidato del oficialismo, es el rechazo a realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Pese a que ha sido una idea que una y otra vez tanto el presidente Petro como sectores del gobierno han promovido, ahora la jefa de campaña del candidato oficialista, María José Pizarro, aseguró que no la están impulsando.

“Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente, lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional”, dijo Pizarro en entrevista con Blu Radio, donde además añadió que si bien saben que la Constitución de 1991 reconoce el mecanismo de Constituyente, y desde la izquierda se ha promovido, aquella figura no hace parte del programa o campaña de Cepeda.

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Pero, ¿qué es un acuerdo nacional? Es una hoja de ruta basada en la construcción de consensos amplios.

Anteriormente, Cepeda ha planteado que el punto de partida de su propuesta no será la imposición de reformas (como viene haciendo el Gobierno de Gustavo Petro), sino una convocatoria amplia. “Va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza. Sentémonos a hablar y vemos”, afirmó en entrevista con El Tiempo.

En la misma entrevista aseguró que existen condiciones para alcanzar entendimientos incluso en escenarios de alta polarización:

“He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos... entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas (...) Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios... pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país”.