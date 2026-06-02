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Marco Rubio calificó a Petro como “problemático” y dijo que en la región hay países que no son aliados de EE. UU. como Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos se refirió al primer mandatario, mientras no incluyó del todo a Colombia en su bloque de aliados.

  • Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., ha sido crítico con el gobierno Petro. Foto: Getty/Colprensa.
    Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., ha sido crítico con el gobierno Petro. Foto: Getty/Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se refirió al presidente Gustavo Petro como “problemático”. Lo hizo en medio de unas declaraciones en las que estaba hablando de los países que han cooperado con Estados Unidos en la región, en los que no incluyó del todo a Colombia, pero tampoco lo puso al nivel de Cuba o Nicaragua, que tienen regímenes dictatoriales.

“Ahora contamos en este hemisferio con una coalición de países amigos, más de una docena, que se han unido para trabajar no solo en los temas de seguridad que todos compartimos, sino también en la prosperidad económica que va de la mano con ellos”, dijo Rubio.

A renglón seguido, nombró a los que no hacen parte de esa “coalición”: Nicaragua, Cuba. Luego, dijo que “Venezuela todavía tiene algunos desafíos; Brasil en medio de un ciclo electoral y hasta cierto punto el gobierno actual de Colombia; al menos, el presidente ha sido problemático”.

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