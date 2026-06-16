De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica

En 2026, tres países se juegan su futuro político con las elecciones presidenciales: Perú, Colombia y Brasil. Más allá de las propuestas que los candidatos a ganarlas tengan, esos procesos electorales marcarán si el péndulo ideológico de Suramérica se inclinará mayoritariamente a la derecha o a la izquierda. Actualmente, de las 12 naciones de la región, seis están bajo gobiernos de derecha y los otros seis bajo gobiernos de izquierda. Le puede interesar: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile. Esos movimientos políticos, sin embargo, han mostrado en los últimos tres años que la izquierda ha perdido terreno ante la derecha. En 2023, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina tenían en el poder a sendos presidentes de izquierda: Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Irfaan Ali, Jennifer Simons, Dina Boluarte (tras la caída de Pedro Castillo), Lula da Silva, Luis Arce, Gabriel Boric y Alberto Fernández, respectivamente.

Entre tanto, solo Ecuador, Paraguay y Uruguay tenían mandatario de derecha: Daniel Noboa, Santiago Peña y Luis Lacalle Pou, respectivamente. O sea, la balanza estaba: nueve para la izquierda y tres para la derecha.

Sin embargo, las elecciones de Argentina en 2023 (donde ganó Javier Milei), de Uruguay en 2024 (ganó Yamandú Orsi) y de Bolivia (ganó Rodrigo Paz) y Chile (ganó José Antonio Kast) en 2025 hicieron que el sector derechista se acercara al empate en la contienda ideológica en la región.

De esa manera, el panorama quedó con cinco Gobiernos de derecha (Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina) y siete de izquierda (Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Guyana, Surinam y Uruguay). Este año se llevan a cabo procesos electorales en Perú, Colombia y Brasil (serán en octubre), cuyos resultados podrían significar la remontada de la derecha. De hecho, los de Perú se realizaron y, aunque no ha terminado el escrutinio de los votos, la derechista Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta. Un resultado que terminaría de empatar la batalla por el péndulo.