De goleada a empate: así igualó la derecha a la izquierda en gobiernos de Suramérica

En 2026, tres países se juegan su futuro político con las elecciones presidenciales: Perú, Colombia y Brasil. Más allá de las propuestas que los candidatos a ganarlas tengan, esos procesos electorales marcarán si el péndulo ideológico de Suramérica se inclinará mayoritariamente a la derecha o a la izquierda. Actualmente, de las 12 naciones de la región, seis están bajo gobiernos de derecha y los otros seis bajo gobiernos de izquierda.
Le puede interesar: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile.
Esos movimientos políticos, sin embargo, han mostrado en los últimos tres años que la izquierda ha perdido terreno ante la derecha. En 2023, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina tenían en el poder a sendos presidentes de izquierda: Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Irfaan Ali, Jennifer Simons, Dina Boluarte (tras la caída de Pedro Castillo), Lula da Silva, Luis Arce, Gabriel Boric y Alberto Fernández, respectivamente.