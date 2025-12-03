Duelo voto a voto: ahora Nasralla aventaja levemente a Asfura, el candidato de Trump, en las presidenciales de Honduras

El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse el martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, bajo amenazas del mandatario estadounidense. Trump, quien interviene directamente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de “consecuencias graves” si deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales. El escrutinio estuvo interrumpido desde la madrugada del lunes, cuando Asfura, del conservador Partido Nacional (PN), figuraba ligeramente adelante del también derechista Nasralla, del Partido Liberal (PL), aunque en “empate técnico” según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero reanudado el recuento, Nasralla obtiene ahora 40,18 % de votos frente a 39,67 % de Asfura, tras escrutarse el 73 % de las actas electorales.

“Vamos a proteger este triunfo (...), le pertenece al pueblo”, escribió en X el candidato del PL, de 72 años y de padres libaneses. Un grupo de sus simpatizantes llegó con antorchas al centro de cómputo del CNE. “Estamos acá para que prevalezca la voluntad del pueblo sin corrupción y sin alterar” el resultado, dijo a la AFP el empresario Miguel Figueroa, de 40 años. En vísperas de la votación, Trump amenazó con recortar ayuda al empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años de raíces palestinas, conocido como “Tito” o “Papi”. En contexto: Candidato apoyado por Trump conserva estrecha ventaja en elecciones presidenciales de Honduras En medio de la presión de Trump, el CNE explicó que el escrutinio se detuvo el lunes en el 57% de actas por “problemas técnicos”, pero que se estaban subsanando. “Habrá resultados definitivos y legítimos”, prometió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. La declaratoria del ganador “respetará de manera escrupulosa la voluntad popular”, agregó. Las misiones de observadores de la Unión Europea y de la OEA llamaron a esperar en calma los resultados, tras reunirse con los candidatos.

Expresidente Juan Orlando Hernández quedó en libertad tras indulto de Trump

La intervención de Washington fue más lejos. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas, salió de prisión el martes indultado por Trump. “JOH”, como se le conoce por las siglas de su nombre, gobernó de 2014 a 2022 con el mismo partido de Asfura, y fue acusado por la justicia estadounidense de convertir a Honduras en un “narco-Estado”. Sin embargo, el presidente republicano considera que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Este martes, Trump minimizó la implicación de Hernández en el tráfico de drogas y dijo sentirse “muy bien” frente al indulto. “Era una cacería de brujas. Fue un juicio amañado”, aseguró a la prensa Ana García, esposa de Hernández, en conferencia de prensa en Tegucigalpa. El indulto de Trump va a contramano de su mortífera ofensiva antidrogas en el Caribe, como parte de su presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de la actual mandataria hondureña Xiomara Castro.

¿Voto castigo?