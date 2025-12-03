x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Golpe a la minería ilegal en Zaragoza: destruyeron siete unidades que producían 21 mil gramos de oro al mes

Las investigaciones revelaron que estas rentas ilícitas generadas por la minería ilegal estarían financiando el accionar del Clan del Golfo. Aquí los detalles.

  El Ejército intervino siete unidades productoras mineras que operaban de manera clandestina en el Bajo Cauca. FOTO: Cortesía Brigada 11 del Ejército Nacional
    El Ejército intervino siete unidades productoras mineras que operaban de manera clandestina en el Bajo Cauca. FOTO: Cortesía Brigada 11 del Ejército Nacional
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 7 horas
El Ejército Nacional asestó un nuevo golpe contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. En una operación realizada en el sector de Puerto Jobo, zona rural de Zaragoza, las tropas del Batallón de Selva N.º 57, la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal, en articulación con la Fiscalía, intervinieron siete unidades productoras mineras que operaban de manera clandestina.

Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron dos retroexcavadoras, cinco motores industriales, tres clasificadoras y cerca de 800 galones de ACPM. Según la información oficial, con esta maquinaria se extraían alrededor de 21.000 gramos de oro al mes, una producción valorada en más de $8.000 millones en el comercio.

Las investigaciones revelaron que estas rentas ilícitas estarían financiando al Clan del Golfo, grupo armado que mantiene incidencia en la subregión. El Ejército afirmó que con este operativo se mitiga el daño ambiental causado en el terreno, especialmente en los suelos fértiles y las fuentes hídricas del Bajo Cauca.

Le puede interesar: Dragas incautadas por minería ilegal en Antioquia vuelven a operar a los 8 días

Otro golpe a la minería ilegal en Antioquia

Las autoridades también destruyeron maquinaria ilegal permitida por el Clan del Golfo en Urabá, específicamente en el corregimiento de Pavarandó, en la vereda Chontadural del municipio de Mutatá, donde fueron capturadas en flagrancia cuatro personas que realizaban extracción y aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables sobre el río Pavarandó.

En el lugar fueron destruidos también varios elementos usados para la actividad ilícita, entre esos dos dragas artesanales empleadas para la extracción irregular y la obtención de oro, sin los permisos ambientales o mineros correspondientes.

Según la Policía de Urabá, esta maquinaria alcanzaba una producción aproximada de 67 gramos mensuales, generando ganancias ilegales cercanas a los $27 millones al mes y alrededor de $324 millones al año. Las indagaciones preliminares le revelaron a las autoridades que estas dragas al parecer operaban con autorización del Clan del Golfo, a quien presuntamente se le realizaban pagos mensuales por el funcionamiento de la maquinaria.

Entérese: Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria por $10.700 millones

