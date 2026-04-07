Embajada de Rusia en Colombia denuncia “campaña de desprestigio” en su contra

La delegación diplomática de Rusia en Bogotá arremetió contra la prensa nacional y un reciente reporte de la organización Digital News Association (DNA), calificándolo de “farsa” y “documento fantasma” destinado a dañar la imagen del país. “Ante la masiva e infundada campaña antirrusa iniciada por los medios de comunicación occidentales y, por desgracia, apoyada por algunos medios colombianos, nos vemos obligados a hacer un comunicado público”, indicó la embajada en su pronunciamiento oficial. Entérese: Informe revela que Rusia entrenó a 1.000 influenciadores para desinformar en Latinoamérica, incluida Colombia En un comunicado emitido el 6 de abril de 2026 a través de la red social X, la Embajada de Rusia cuestionó duramente a los medios colombianos por replicar, presuntamente sin verificación, un artículo sobre el entrenamiento de 1.000 creadores de contenido para difundir desinformación en ocho países de Latinoamérica, incluida Colombia. Según la embajada, el texto difundido por la prensa nacional se basa exclusivamente en lo reportado por agencias internacionales sin validar los hechos, los cuales calificaron como “fantasías que no tienen contacto con la realidad”.

“Se nota a simple vista que se trata de una campaña organizada que tiene por objetivo desprestigiar a nuestro país y a los medios rusos”, indicó la embajada. El documento de la DNA, presentado en Estados Unidos, sostiene que Rusia ha articulado una estructura organizada que involucra a periodistas e influenciadores locales para “lavar narrativas” y avivar sentimientos antiimperialistas. El reporte detalla que estos perfiles se coordinan con cerca de 200 creadores hispanohablantes en Rusia y utilizan el medio estatal RT en Español como plataforma de entrenamiento. Le puede interesar: Salarios falsos de hasta $40 millones, así reclutan a colombianos para la guerra en Ucrania Entre las tácticas identificadas por la investigación se encuentran la manipulación emocional, la difusión de teorías conspirativas y la amplificación de posturas extremas para generar desconfianza en las instituciones. El informe también menciona casos específicos en otros países, como una presunta campaña financiada con 300.000 dólares para publicar noticias falsas contra el gobierno de Javier Milei en Argentina. La embajada rusa rechazó categóricamente estas acusaciones, afirmando que se trata de una estrategia de los países occidentales que “no pueden aceptar que existan fuentes de opiniones alternativas”. La delegación comparó la situación con las restricciones impuestas a medios como RT y Sputnik en Europa y Norteamérica, calificando tales acciones como una forma de censura administrativa. “No se presentan pruebas, solamente se lanzan acusaciones: este es hoy el ‘estándar’ de la prensa investigativa occidental, cuando el tema está relacionado con Rusia”.