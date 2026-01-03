Nicolás Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en territorio venezolano y están siendo trasladados a Nueva York bajo custodia de Estados Unidos, según confirmó el presidente Donald Trump en declaraciones a Fox News. De acuerdo con el mandatario, ambos fueron sacados del país y conducidos inicialmente al buque militar Iwo Jima, desplegado en el mar Caribe. Trump precisó que el traslado se realiza por vía aérea y marítima, y que la pareja presidencial ya enfrenta cargos en tribunales de Nueva York, donde son acusados de delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas. En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas El presidente estadounidense sostuvo que Maduro fue capturado mientras se encontraba en una “fortaleza” y aseguró que la operación se desarrolló sin bajas entre las tropas de su país. “Han sido responsables de la muerte de muchas personas, incluidos ciudadanos estadounidenses y gente de su propio país”, afirmó.

Trump relató que siguió el operativo en tiempo real desde una sala de monitoreo y lo comparó con una transmisión televisiva en vivo. “La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo Trump en entrevista con Fox. Puede leer: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU. Destacó que la intervención estuvo cuidadosamente planificada y que no se registraron víctimas estadounidenses durante el despliegue militar. Estas declaraciones se conocen horas después de un ataque de gran escala lanzado por Estados Unidos contra objetivos militares en Venezuela. El propio Trump confirmó la ofensiva y la detención de Maduro y Flores a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social, donde aseguró que ambos ya fueron trasladados fuera del país.

Según el presidente, en la operación participaron agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley. Además, anunció que ofrecerá una rueda de prensa desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana, hora local, para ampliar los detalles. Trump se encuentra en Mar-a-Lago pasando las vacaciones navideñas y tenía previsto regresar a Washington el domingo. En su mensaje, reiteró que la operación fue exitosa y que la información completa será entregada durante la comparecencia pública programada para este mismo día.

