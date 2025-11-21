EE. UU. emite advertencia para aviones que atraviesen el cielo venezolano por “empeoramiento de la situación de seguridad”

El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.
La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves comerciales, privadas y de carga que cruzan la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.
“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó.