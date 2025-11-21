EE. UU. emite advertencia para aviones que atraviesen el cielo venezolano por “empeoramiento de la situación de seguridad”

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves comerciales, privadas y de carga que cruzan la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano , citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Washington ha enviado un grupo de ataque de portaaviones, otros buques de guerra y aeronaves furtivas a la región, un despliegue que, según afirma, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, pero que ha generado temores en Caracas de que el objetivo sea un cambio de régimen.

La advertencia a las aeronaves se produce pocos días antes de que entre en vigor la designación por Estados Unidos como organización terrorista del cartel de los Soles, un grupo narcotraficante supuestamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, una medida que algunos creen que podría presagiar una acción militar contra su gobierno.

Siga leyendo: Régimen de Maduro condenó a 30 años de prisión a médica venezolana por criticarlo en WhatsApp

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de más de 80 personas.

Sin embargo, Estados Unidos aún no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas se utilizaran para el narcotráfico o representaran una amenaza para el país, y las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de la campaña y el consiguiente despliegue militar.