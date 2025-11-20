Diosdado Cabello niega negociación para la salida de Maduro tras revelaciones del NYT

El ministro del Interior de Venezuela y figura clave del chavismo, Diosdado Cabello, negó este miércoles que haya negociaciones en curso para un cambio político en el país, luego de que The New York Times publicara que Nicolás Maduro habría ofrecido a Estados Unidos una salida del poder en un plazo de dos años.

Durante su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello aseguró que “nada puede poner en riesgo” la continuidad del Gobierno y tildó de “mentira” cualquier supuesto ofrecimiento de Maduro a la Casa Blanca. “Eso no existe, es absolutamente falso”, afirmó.

En contexto: Casa Blanca rechazó oferta de Maduro para dejar el poder de Venezuela en dos años, reveló investigación del NYT

Las declaraciones responden a una investigación del Times, publicada el martes, según la cual la Administración de Donald Trump habría rechazado una propuesta informal del mandatario venezolano para dejar el cargo dentro de dos años.