Estados Unidos retira equipos de búsqueda y rescate enviados a Venezuela tras terremotos

Los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano enviados desde Estados Unidos para apoyar las labores de emergencia en Venezuela finalizaron su misión en el país, luego de participar en operaciones de asistencia tras los terremotos registrados en territorio venezolano.
La Embajada de Estados Unidos en Caracas confirmó este lunes la salida de los grupos especializados provenientes del condado de Fairfax, Los Ángeles, la ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade, quienes estuvieron desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
“Hoy nos despedimos con profunda gratitud de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano provenientes de VATF1, LACoFD, CityofMiamiFire y MiamiDadeFire”, señaló la representación diplomática en un mensaje publicado tras la culminación de las operaciones.