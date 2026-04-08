Precios del petróleo y gas se desplomaron tras acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente

Los precios del petróleo y el gas se desplomaron este miércoles tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, lo que generó esperanzas de una reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz. El precio del crudo Brent, para entrega en junio, cayó 13,29%, hasta 94,75 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 16,41%, hasta 94,41 dólares por barril. Puede leer: Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz

Precios del gas bajaron

Los precios del gas también cayeron drásticamente. El contrato de futuros holandés TTF, considerado la referencia europea, descendió 14,92%, hasta 45,30 euros (52,7 dólares). “Los operadores esperan cierta mejoría en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz”, comentó Patrick O’Hare, de Briefing.com, después de que Washington y Teherán acordaran una tregua de dos semanas, con el compromiso de reabrir esta estratégica vía marítima. Entérese: “Esta noche morirá toda una civilización”: Trump amenaza a toda la infraestructura eléctrica de Irán Si se confirma la reapertura en los próximos días, “en teoría, los 10 a 13 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados del petróleo que estaban bloqueados deberían liberarse gradualmente”, explicó Tamas Varga, analista de PVM. “Sin embargo, persiste una considerable incertidumbre respecto a las medidas que deben adoptarse para reducir significativamente el riesgo geopolítico en Oriente Medio”, declaró por su lado a la AFP Rob Thummel, de Tortoise Capital Management.

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