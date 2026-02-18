Bolívar declara calamidad pública en 15 municipios por lluvias e inundaciones

Las fuertes lluvias, la erosión costera y la variabilidad climática mantienen en alerta al departamento de Bolívar. Tras un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la Gobernación declaró la calamidad pública para acelerar la atención en al menos 15 municipios afectados.

El gobernador Yamil Arana explicó que la medida permitirá agilizar recursos y ejecutar acciones inmediatas de mitigación y recuperación.

“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, afirmó el mandatario.