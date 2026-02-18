x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Bolívar declara calamidad pública en 15 municipios por lluvias e inundaciones

Más de 15.000 personas resultan afectadas por inundaciones, erosión y amenazas de sequía en el departamento de Bolívar. Ante el panorama, la Gobernación declaró la calamidad pública en 15 municipios para acelerar la ayuda humanitaria y las obras de mitigación.

  • Habitantes del corregimiento de Pueblo Nuevo Regencia, en Montecristo (sur de Bolívar), se refugiaron en los techos de sus viviendas tras el desbordamiento del río Caribona, una de las crecientes más grandes registradas en la zona. FOTO: redes sociales.
    Habitantes del corregimiento de Pueblo Nuevo Regencia, en Montecristo (sur de Bolívar), se refugiaron en los techos de sus viviendas tras el desbordamiento del río Caribona, una de las crecientes más grandes registradas en la zona. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las fuertes lluvias, la erosión costera y la variabilidad climática mantienen en alerta al departamento de Bolívar. Tras un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la Gobernación declaró la calamidad pública para acelerar la atención en al menos 15 municipios afectados.

Conozca: Continúan las emergencias por lluvias en Urabá: reportan nuevas inundaciones en San José de Apartadó

El gobernador Yamil Arana explicó que la medida permitirá agilizar recursos y ejecutar acciones inmediatas de mitigación y recuperación.

“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, afirmó el mandatario.

Según el balance oficial, en el sur del departamento se registran inundaciones activas, procesos de erosión que amenazan viviendas y vías, y riesgos asociados a una posible temporada de sequía que podría agravar el panorama en otras zonas.

Municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor, Simití, San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo ya habían declarado calamidad pública. En total, más de 15.000 personas resultan afectadas, mientras continúa el censo para determinar el alcance real de los daños.

@olmarnino @🌹ERIKA “PATICO”🌹 ♬ sonido original - 𝙍𝙤𝙡𝙖𝙨 𝙍𝙤𝙢𝙖𝙣𝙩𝙞𝙠

Con la declaratoria departamental, la administración busca garantizar ayuda humanitaria, ejecutar obras urgentes y reforzar los planes de contingencia ante posibles nuevas emergencias climáticas.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida