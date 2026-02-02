x

Excarcelan en Venezuela al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años de prisión

Esta liberación hace parte del anuncio que hizo la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sobre los presos políticos.

  • Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”. FOTO AFP
    Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El activista de derechos humanos Javier Tarazona fue excarcelado este domingo tras cuatro años y medio de prisión, en medio de un proceso de liberaciones impulsado por el gobierno venezolano bajo presiones de Estados Unidos, informó a la AFP su hermano.

Tarazona es uno de los presos políticos de mayor perfil que aún permanecían tras las rejas casi un mes después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara un proceso de excarcelaciones para un “número importante” de personas.

Le puede interesar: A funcionario norteamericano “se le zafó” que EE. UU. ve posibles elecciones en Venezuela en un plazo de dos años.

La medida responde a presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

“¡Javier por fin está libre!”, afirmó a la AFP José Rafael Tarazona, quien detalló además que su hermano se trasladó a una iglesia en el centro de Caracas.

Javier Tarazona, director de la oenegé Fundaredes, estaba preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

Desde Fundaredes, el activista acusó al gobierno de Maduro de albergar líderes guerrilleros colombianos en Venezuela, y advirtió sobre choques entre fuerzas militares y guerrillas en la frontera colombovenezolana.

La oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó que este domingo se producen varias liberaciones en la cárcel del Helicoide, donde estaba detenido Tarazona.

Rodríguez informó la semana pasada que esta cárcel política será convertida en un “centro social, deportivo, cultural y comercial”. También pidió con urgencia al Parlamento “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente”. Se espera que tras la aprobación de este instrumento, cientos de presos políticos obtengan libertad plena.

Foro Penal ha verificado unas 400 excarcelaciones desde diciembre, y advierte que permanecen encarcelados unos 700 presos políticos.

Liberación presos políticos

La mandataria interina anunció que se otorgará una amnistía general, por medio de una ley, para los presos políticos del país. “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley sea llevada a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó en medio de un acto del Tribunal Supremo de Justicia.

Según dijo, pidió a todos los presentes que “nadie imponga la violencia ni la venganza, para que todos vivamos con respeto”. Aseguró que esta decisión se tomó a partir de lo conversado con Nicolás Maduro antes de su captura, el pasado 3 de enero, y que la medida también pretende borrar las causas judiciales de los excarcelados.

La Asamblea Nacional será la encargada de evaluar y tramitar esta iniciativa como una ley formal, cuyo objetivo es favorecer la paz social y convertirse en una medida de mayor alcance. El gobierno de Venezuela había informado el lunes 26 de enero que ya suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos desde “antes de diciembre” pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestiona la cifra.

Ante esto, la líder opositora y Nóbel de Paz, María Corina Machado, expresó que ese aviso no surge de una decisión voluntaria del régimen, sino de “la presión real” de Estados Unidos. Expresó su expectativa de que esta medida se concrete y permita liberar a más de 700 detenidos.

Machado, quien participó en la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias (Colombia), calificó la medida como un posible avance, aunque condicionada por la dinámica internacional y la coyuntura política venezolana.

Como parte de su intervención, Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su liderazgo democrático en Venezuela, denunció la brutalidad del aparato represivo estatal, que según ella ha servido a fuerzas criminales dentro del régimen.

La dirigente opositora señaló que en el país hay presos políticos con hasta 23 años de detención, como el caso de tres policías metropolitanos, además de otros que han sido desaparecidos.

Para más noticias sobre Estados Unidos, América Latina y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

