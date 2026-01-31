A funcionario de Venezuela “se le zafó” que EE. UU. ve posibles elecciones en Venezuela en un plazo de dos años

El Gobierno de Estados Unidos estaría manejando un horizonte de entre 18 y 24 meses para la realización de elecciones en Venezuela, según reveló The Wall Street Journal. De acuerdo con el diario, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, habría transmitido esa proyección a ejecutivos de algunas empresas en encuentros privados. La información surge en medio del reacomodo político posterior a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral y en el escenario político del país suramericano.

Estados Unidos plantea un horizonte electoral para Venezuela Según el reporte del Wall Street Journal, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han intentado enviar un mensaje de tranquilidad a legisladores, aliados internacionales y sectores empresariales, asegurando que la cooperación actual de Washington con el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sería temporal. Aunque la Casa Blanca no ha hecho público un cronograma oficial para la transición democrática, el planteamiento de elecciones en un plazo de entre año y medio y dos años sugiere que Estados Unidos descarta una salida inmediata y apuesta por un proceso gradual.

El trasfondo político tras la caída de Maduro

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron el 28 de julio de 2024. En esos comicios, las autoridades electorales proclamaron la reelección de Nicolás Maduro, resultados que fueron cuestionados por la oposición y por varios países, que reconocieron como ganador al candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado. Tras la captura de Maduro, Washington ha reiterado que su objetivo final es avanzar hacia una Venezuela democrática mediante elecciones "libres y justas". Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses han advertido que la transición no será inmediata ni exenta de dificultades.

Posturas de la oposición y el papel de Delcy Rodríguez