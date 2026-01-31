A funcionario de Venezuela “se le zafó” que EE. UU. ve posibles elecciones en Venezuela en un plazo de dos años

El Gobierno de Estados Unidos estaría manejando un horizonte de entre 18 y 24 meses para la realización de elecciones en Venezuela, según reveló The Wall Street Journal. De acuerdo con el diario, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, habría transmitido esa proyección a ejecutivos de algunas empresas en encuentros privados.
La información surge en medio del reacomodo político posterior a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano, un hecho que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral y en el escenario político del país suramericano.