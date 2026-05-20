Marco Rubio ofrece a los cubanos una ‘nueva relación’ con Estados Unidos y culpa al castrismo de la crisis de la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió este miércoles un mensaje en video dirigido al pueblo cubano, en el que propuso una “nueva relación” entre Washington y La Habana, cuestionó al liderazgo político y militar de la isla y abordó la crisis económica y energética que enfrenta Cuba.

La difusión del mensaje ocurre mientras se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, afirmó Rubio durante su intervención en español.

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El secretario de Estado reiteró además la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas planteada por Washington y señaló que la ayuda debería ser distribuida directamente a la población mediante la Iglesia católica u organizaciones caritativas.

Rubio también hizo referencia a las restricciones y controles internos en la isla, además de cuestionar la situación de los apagones eléctricos que afectan a distintas regiones del país.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo.

El funcionario agregó: “Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.