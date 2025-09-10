Videos | Impresionante explosión de camión de gas deja 3 muertos y 67 heridos en Ciudad de México

La explosión de un camión que transportaba miles de litros de gas en Ciudad de México, México, dejó este miércoles tres muertos y 67 heridos, varios de ellos de gravedad, informaron las autoridades. El vehículo estalló tras volcarse en un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó un saldo inicial de 57 heridos, 19 de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado. La alcaldesa, Clara Brugada, entregó los balances desde el lugar del siniestro. Lea aquí: Lo que se sabe del crimen de influencer Esmeralda Ferrer: su cuerpo fue hallado en bolsas junto al de su esposo e hijos La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, había asegurado que no había ningún fallecido e indicó que los heridos recibían atención en hospitales públicos de la zona. Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes se observa a una mujer con un bebé alzado y aparentes lesiones en los brazos y el rostro. También se ve a dos hombres con gran parte de su ropa quemada a la altura del torso y afectaciones en la piel. Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona, quienes huyen aterradas, mientras las llamaradas se expandían a lo lejos.

“Sabemos por imágenes de cámaras de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo”, declaró a la prensa Pablo Vázquez, secretario de seguridad capitalino. Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas por la fiscalía. Siga leyendo: El ‘Mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU. El camión, que transportaba 49.500 litros de gas, al parecer “sufrió una volcadura”, indicó la alcaldesa de Ciudad de México. El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos lograron controlar el fuego, según imágenes desde el lugar del percance.