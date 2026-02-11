“No podemos quedarnos allá ni volver a Colombia”: el drama de colombianos separados por ICE.

La mañana del 28 de enero, una mujer identificada como Laura llegó a las puertas de una cárcel en Estados Unidos con una sola certeza: su esposo volvería a casa tras quedar en libertad, ya que eso se lo había confirmado un oficial de policía la noche anterior.
Sin embargo, eso cambió cuando, al preguntar por él en la ventanilla de la cárcel, a eso de las seis de la mañana, la realidad la golpeó de frente al conocer una fuerte noticia. Su pareja, Javier, ya no estaba allí. Y fue peor cuando supo la razón.
Laura* y Javier* —nombres que se les asignaron para proteger su identidad y otros datos personales, a petición de ellos mismos, por su seguridad— son un matrimonio de colombianos que actualmente viven un drama por las condiciones del sistema migratorio de Estados Unidos.
“Yo me levanté supertemprano y contenta porque dije: ‘Bueno, ya si Migración no pasó el 27 por él, lo tienen que soltar el 28, porque se cumplen las 48 horas’. Cuando llegué a la cárcel y pregunté por él, me dijeron que se lo había llevado ICE”, relató Laura, residente permanente de 24 años y madre de un bebé, en una conversación con El Tiempo.