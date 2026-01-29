El ICE en EE. UU. explicó operativo en el que intentó ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en un incidente diplomático con Ecuador luego de que uno de sus agentes persiguiera a un migrante ecuatoriano hasta las inmediaciones del consulado de ese país en Mineápolis, según declaraciones oficiales conocidas este jueves.
De acuerdo con un portavoz de la agencia citado por AFP, los hechos ocurrieron el 27 de enero, cuando agentes identificaron a Jorge Miguel Bravo Uriles, descrito por ICE como un “extranjero ilegal criminal”, con antecedentes por conducir en estado de ebriedad y detenciones previas por agresión sexual y agresión en dos incidentes separados. Al notar la presencia de las autoridades, el hombre huyó hacia un edificio cercano.