El ICE en EE. UU. explicó operativo en el que intentó ingresar al consulado de Ecuador en Mineápolis

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) terminó en un incidente diplomático con Ecuador luego de que uno de sus agentes persiguiera a un migrante ecuatoriano hasta las inmediaciones del consulado de ese país en Mineápolis, según declaraciones oficiales conocidas este jueves. En contexto: Urgente: Ecuador denuncia que agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Mineápolis De acuerdo con un portavoz de la agencia citado por AFP, los hechos ocurrieron el 27 de enero, cuando agentes identificaron a Jorge Miguel Bravo Uriles, descrito por ICE como un “extranjero ilegal criminal”, con antecedentes por conducir en estado de ebriedad y detenciones previas por agresión sexual y agresión en dos incidentes separados. Al notar la presencia de las autoridades, el hombre huyó hacia un edificio cercano.

Según la versión de la agencia, los uniformados desconocían que el inmueble correspondía al consulado ecuatoriano. “El edificio no estaba claramente identificado como el consulado” y “en ningún momento los agentes ingresaron a la sede diplomática”, afirmó el portavoz bajo condición de anonimato Lea también: Suspendieron a los agentes del ICE implicados en la muerte del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minneapolis Sin embargo, la Cancillería de Ecuador denunció que un oficial intentó acceder al recinto y que funcionarios consulares bloquearon su entrada y activaron protocolos de seguridad. El Gobierno ecuatoriano presentó una nota de protesta diplomática ante Washington para exigir que situaciones similares no se repitan, informó la cartera en un comunicado citado por CNN.