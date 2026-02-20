Familia clama por la liberación de joven colombiano detenido en EE. UU. mientras solicitaba asilo

Una familia de Turbaco (Bolívar) vive un dilema por una situación que involucra a Sebastián Munive Velásquez, un joven cantautor de 22 años que viajó hace dos años desde Cartagena a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Durante ese tiempo, Sebastián trabajó en distintos oficios con permiso migratorio y su situación legal definida. Sin embargo, fue detenido el pasado 21 de enero en Atlanta, Georgia, por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), cuando asistía a una audiencia para solicitar asilo.

Luz Elena Velásquez, su madre, ha clamado por su liberación, argumentando que su hijo se encuentra legalmente en ese país y que está presentando quebrantos de salud debido a la reaparición de la epilepsia, enfermedad que se creía superada algunos años atrás.

Velásquez agregó que la única información que tiene sobre Sebastián es a través de un tercero, quien le habría manifestado que el joven convulsionó dentro de su celda, reaccionó desorientado y que, dos días después, le enviaron un médico que le suministró medicamentos antipsicóticos.

“Mi hijo ha estado convulsionando en la celda donde se encuentra. No ha recibido la atención correcta que en este caso debería ser la valoración por un neurólogo o de personas que tengan el conocimiento para prescribirle sus medicamentos. Realmente le está mandando algo muy fuerte, que además no tiene idea ni cómo se llama”, expresó la madre a Caracol Radio.

“Esa enfermedad ya había sido superada cuando era niño, pero el estrés en el que se encuentra la ha desencadenado nuevamente”, explicó Velásquez, añadiendo que su intención es conseguir un abogado a través del Consulado para darle solución a la situación migratoria de su hijo y lograr que sea liberado de inmediato.

Al menos 6.814 colombianos fueron arrestados por esa agencia entre enero y octubre de 2025, en medio de una estrategia adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump, en la que se ha registrado un incremento de agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), el endurecimiento de los requisitos para las solicitudes de asilo y nuevas prioridades en materia de deportación.

