Vox, Milei y republicanos de EE. UU., así han sido las felicitaciones a De la Espriella desde el exterior

El candidato Abelardo de la Espriella terminó punteando la primera vuelta presidencial en Colombia y ahora pasará a segunda vuelta con el candidato oficialista Iván Cepeda. Varios líderes de diferentes países felicitaron al abogado del movimiento Firmes por la Patria. Lea también: Aunque encuestas mostraban a Cepeda ganando, Atlas Intel fue la que más se acercó al éxito de Abelardo Ahora, con el liderato en la jornada del 31 de mayo, De la Espriella asume la segunda vuelta con la tarea de aumentar su ventaja contra su contendor. El éxito en primera vuelta fue recibido por varios líderes que simpatizan con la derecha en el exterior. En el caso de Latinoamérica, uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente argentino Javier Milei. El mandatario, que llegó a la Casa Rosada siendo un outsider respecto a la clase política de ese país, calificó lo ocurrido como una “ejemplar jornada electoral”. “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, escribió en su cuenta de X.

Otro de los mandatarios que expresó su alegría por el resultado en Colombia fue el ecuatoriano Daniel Noboa, quien ha criticado al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”, le deseo a Abelardo de la Espriella. Amplíe la noticia: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta? Noboa también aludió a la decisión manifestada por el presidente colombiano de no reconocer los resultados electorales. “Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región”, escribió el mandatario ecuatoriano haciendo referencia al expresidente Rafael Correa, que perdió la contienda electoral en el vecino país hace un año representado en la candidata Luisa González, quien catalogó aquellos resultados del 2025 como el “mayor fraude que han visto los ecuatorianos”.

El expresidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga, también felicitó al abogado. “Felicidades Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables”, publicó en sus redes. “Abrazo para Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, los líderes que los demócratas de la región apoyamos y su país necesita. En tres semanas se decide: Petrismo o Colombia, Soc-XXI o Abelardo”, reiteró.

Fuera de la región, desde Estados Unidos varios congresistas republicanos expresaron su apoyo a De la Espriella, siendo una de ellas la representante de Florida, María Elvira Salazar.

“El pueblo colombiano ha hablado claro, y en esta segunda vuelta los amantes de la libertad, de la economía de mercado, de la seguridad y de Colombia deben unirse detrás de un solo candidato”, posteó la congresista nombrando a Abelardo.

Otro que se pronunció fue el senador Bernie Moreno, quien no solo felicitó a Abelardo, sino que confirmó su presencia como observador electoral en la segunda vuelta. “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y, a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”, subrayó.

Entérese: Las cuentas detrás de la segunda vuelta: ¿Cuántos votos necesitan Abelardo y Cepeda para ganar? Cruzando el Atlántico, el mensaje a favor de Abelardo llegó por parte de Santiago Abascal, presidente del partido Vox. “Los colombianos tienen en la firmeza y valentía del tigre una oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado”, destacó en sus redes sociales.

La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo 21 de junio, cuando Colombia decidirá entre dos propuestas contrarias, siendo Iván Cepeda el representante de la izquierda y la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, la cara de la derecha y la oposición para esta contienda. Siga leyendo: ¿Ahora sí? Iván Cepeda cita a debate a Abelardo de la Espriella, pero pone condiciones Bloque de preguntas y respuestas