MinTrabajo no descarta subir el salario mínimo por encima del 23,7% en decreto transitorio

El Gobierno Nacional convocó para este lunes a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, tras el pronunciamiento del Consejo de Estado que cuestionó la forma y el sustento técnico del decreto que fijó el salario mínimo para 2026. Lo curioso es que el Gobierno en lugar de ajustar el salario a la baja, habla de mantener el aumento o, incluso, subirlo. Este lunes, 16 de febrero, en entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que la convocatoria se realiza por instrucción del presidente Gustavo Petro y busca “un consenso entre trabajadores y empresarios junto con el Gobierno”, aunque el auto del alto tribunal no obligaba expresamente a citar la comisión. Entérese: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado El ministro precisó que en la sesión se examinarán “los alcances del auto del Consejo de Estado” y se escucharán las consideraciones de empresarios y trabajadores, además de revisar los indicadores económicos presentados por el Dane y el Ministerio de Hacienda, tanto los datos corridos de 2026 como el comportamiento durante 2025.

¿Podría el aumento del salario mínimo superar el 23,7%?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la posibilidad de que el incremento del salario mínimo sea superior al ya decretado. Actualmente, el ajuste fue de 23,7% pasando de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 mensuales, alrededor de $2 millones sumando el auxilio de transporte. Consultado directamente sobre si el nuevo decreto podría establecer un aumento mayor al 23,7%, Sanguino respondió de manera tajante: “Nada se descarta”.

El jefe de la cartera laboral explicó que el auto del Consejo de Estado invita a revisar el concepto de salario mínimo a la luz de “las circunstancias económicas actualizadas” y a aplicar el principio de salario vital y móvil consagrado en el artículo 53 de la Constitución. “El carácter prevalente, subrayo, prevalente, del salario vital y móvil según el artículo 53 de la Constitución Nacional”, afirmó el ministro, al señalar que este principio debe primar sobre otros criterios establecidos en la Ley 278, como inflación, productividad, crecimiento económico y contribución del trabajo al PIB. Sobre esa posibilidad, en entrevista con Blu Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, afirmó que revertir el incremento ya decretado resultaría una decisión compleja y sensible, pero advirtió que impulsar un nuevo aumento sería, a su juicio, aún más irresponsable.

Petro habló de salario de $2,15 millones

De hecho, tras la suspensión el propio presidente Gustavo Petro ya había dicho que el salario vital debería estar por encima de ese rango. El presidente Gustavo Petro aseguró que, si se busca cerrar la brecha entre productividad laboral y salario real acumulada desde 2002, el salario mínimo vital en Colombia debería ubicarse en 2.155.000 pesos mensuales, lo que sería un aumento del 51,8%. A través de su cuenta en X, el mandatario citó un estudio del economista Daniel Ossa, doctor en Economía y profesor de la Universidad de Denver, en el que se analiza la relación entre productividad laboral y salario real en el país. Según explicó el jefe de Estado, desde 2002 se produjo una separación entre las tasas de crecimiento de la productividad laboral y del salario real, “en contravía de la sentencia C-187 de 1999” de la Corte Constitucional. De acuerdo con su interpretación, dicha divergencia favoreció el aumento de la productividad sin que el salario real avanzara al mismo ritmo.