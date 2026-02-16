“Los cambios se hicieron en buen momento”: Diego Arias sobre la suplencia de Rengifo y Sarmiento en la derrota contra Cali

Las últimas visitas de Atlético Nacional al Valle del Cauca han resultado en marcadores adversos. El domingo, en el estadio del Deportivo Cali, el verde de Antioquia perdió 1-0. Un gol de cabeza del delantero argentino Juan Ignacio Dinneno le dio la victoria a los azucareros que representó la primera derrota de “El Rey de Copas” en el Apertura 2026. Los dirigidos por Diego Arias habían hecho buenas presentaciones en sus primeras presentaciones en Liga. De las seis jornadas que se jugaron antes del duelo contra Cali, los verdolagas ganaron los tres que jugaron –tienen varios encuentros aplazados. Todas las victorias de Nacional fueron siendo local en el Atanasio Girardot. En su estadio se impuso 4-0 a Chicó, 2-1 al América y 4-1 a Fortaleza.

No obstante, salió de su casa y no logró sumar de a tres puntos. Es “una tendencia”. La última derrota de Nacional en Liga se remontaba al 8 de diciembre del 2025, en la sexta fecha de los cuadrangulares. Aquella vez visitó al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Si ganaban, tenían opción de ser finalistas del Clausura. Terminaron perdiendo 3-2 en un juego donde fueron superados en los futbolístico por el rival.

¿Qué dijo el técnico Arias tras la derrota ante Cali?

Ante el Cali, esta vez, fue diferente. El duelo en Palmira fue parejo. Nacional tuvo el control de la pelota durante mucho tiempo. Además, atacó con intensidad, pero no logró marcar. Los verdes paisas terminaron el partido con 6 opciones claras de gol generadas, contra cuatro de los vallecaucanos. No obstante, los azucareros se quedaron con la victoria gracias al gol de cabeza de Juan Dinneno.

Esa anotación desnudó un problema del cuadro verde de Antioquia: le cuesta marcar en jugadas aéreas. “El Cali tenía dos hombres de área que se ubican bien. Ellos le apostaban a cabecear. Creo que solo tuvieron el gol por esa vía. Cada error es una oportunidad de mejorar constante”, aseguró Diego Arias, entrenador del cuadro verde. Mateus Uribe, quien lo acompañó en la sala de prensa, agregó que el duelo en Palmira fue complicado porque, de un lado, se enfrentaron con un buen rival que tenía la necesidad de ganar, mientras que de otra parte jugar en el estadio del Deportivo Cali es complicado por el clima y el ambiente “hostil” que los hinchas locales generan en los visitantes.

Nacional terminó el duelo con el 60% de la posesión, frente al 40% del Cali. Sin embargo, los jugadores inicialistas, entre los que estaba el experimentado Edwin Cardona, no lograron romper el cerco defensivo que armaron los vallecaucanos atrás cuando hicieron el gol. Eso, según Arias, explicó el resultado. Además, los cambios, para muchos, fueron hechos tarde. El entrenador tuvo una opinión diferente.