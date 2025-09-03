Fiscalía de Ecuador acusó a exministro por el magnicidio al candidato presidencial Fernando Villavicencio

La Fiscalía de Ecuador acusó de asesinato a dos exfuncionarios correístas que están fuera del país a los que considera autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, informó el ente acusador. Se trata del exministro José Serrano, el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, encarcelado por un caso de corrupción; y Xavier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana. Villavicencio, duro crítico del gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de la elección presidencial en agosto de 2023. Según la Fiscalía, el exministro del Interior ecuatoriano fue “autor mediato” y lo acusa de haber “participado en la planificación del crimen como nexo activo de comunicación entre los autores materiales”.

Serrano, quien fue detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses en Miami el pasado 7 de agosto, presuntamente dirigía un equipo encargado de informar el momento exacto en que podía ejecutarse el atentado. Además, la justicia ecuatoriana sostiene que el exfuncionario “habría recibido reportes sobre las condiciones de seguridad de Fernando V., como los traslados sin carro blindado o con menor resguardo policial”. Una de las pruebas serían las declaraciones desde prisión del empresario Daniel Salcedo, quien aseguró que el exministro “habría ordenado un atentado en su contra en la cárcel de Riobamba, después de que este revelara información sobre la planificación del asesinato”.