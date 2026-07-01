¿Cielo rojo en Caracas tras los terremotos? Esto es lo que pasó

La tarde del martes 30 de junio, mientras Venezuela continuaba enfrentando las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron al país días atrás, un inusual fenómeno en el cielo de Caracas llamó la atención de cientos de ciudadanos. El firmamento capitalino adquirió una intensa tonalidad rojiza que se extendió durante el atardecer y generó sorpresa, inquietud y múltiples interpretaciones en redes sociales.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron fotografías y videos del cielo teñido de rojo y naranja. La coincidencia temporal con la emergencia sísmica llevó a algunos internautas a relacionar el fenómeno con los recientes movimientos telúricos, alimentando teorías y especulaciones sobre una posible conexión entre ambos eventos.
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En medio del impacto emocional que ha dejado la tragedia en Venezuela, algunos ciudadanos interpretaron el fenómeno como una señal inusual o un efecto derivado de la actividad sísmica. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que relacione el cambio de color del cielo con los terremotos ocurridos en el país.