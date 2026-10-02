“El público va a estar sorprendido, tarde o temprano van a salir cosas interesantes a la luz”: abogado de “Araña” en EE. UU.

“El público va a estar sorprendido”. Con esta frase, el abogado estadounidense de origen latino, Eduardo X. Pereira, anunció lo que se viene en el proceso judicial contra el extraditado Geovany Andrés Rojas (“Araña”), jefe de la organización criminal Comandos de Frontera.
“Araña” fue presentado el pasado lunes 28 de septiembre ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en la ciudad de San Diego, donde se declaró “no culpable” de los delitos de narcoterrorismo y conspiración internacional para distribuir cocaína.
Le puede interesar: De ‘gestores de paz’ de Petro a las órdenes de captura de la Fiscalía contra “Calarca”, “Walter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas
EL COLOMBIANO entrevistó a Pereira, el representante legal de “Araña” en ese país, quien tiene 20 años de experiencia en el sistema judicial estadounidense y asegura que, a la fecha, la Fiscalía no le ha ofrecido a su cliente la posibilidad de llegar a un acuerdo de culpabilidad.