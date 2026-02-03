Gobierno de Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas, en una elección que se celebrará a finales del próximo año y que definirá el relevo del actual titular del organismo, António Guterres.
Desde el Palacio de La Moneda y acompañado por la exmandataria, Boric confirmó que la postulación ya cuenta con el respaldo de México y Brasil, los dos países más poblados de América Latina, un apoyo que calificó como una señal política relevante para proyectar una candidatura regional sólida.
“Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, afirmó el mandatario, quien dejará el cargo el próximo 11 de marzo. Según Boric, el contexto internacional exige liderazgos con experiencia, legitimidad y capacidad de diálogo para fortalecer el multilateralismo en medio de crisis globales.