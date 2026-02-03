Gobierno de Chile oficializa la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas, en una elección que se celebrará a finales del próximo año y que definirá el relevo del actual titular del organismo, António Guterres. Conozca: Retroceso en el liderazgo femenino global: ONU Mujeres alerta sobre una brecha de 130 años para alcanzar la igualdad Desde el Palacio de La Moneda y acompañado por la exmandataria, Boric confirmó que la postulación ya cuenta con el respaldo de México y Brasil, los dos países más poblados de América Latina, un apoyo que calificó como una señal política relevante para proyectar una candidatura regional sólida. “Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, afirmó el mandatario, quien dejará el cargo el próximo 11 de marzo. Según Boric, el contexto internacional exige liderazgos con experiencia, legitimidad y capacidad de diálogo para fortalecer el multilateralismo en medio de crisis globales.

Bachelet, de 74 años, cuenta con una extensa trayectoria política y diplomática. Fue la primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile, cargo que ocupó en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), y también marcó hitos al convertirse en la primera mujer en dirigir los ministerios de Salud y de Defensa en su país. En el ámbito internacional, se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y más tarde como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, posiciones que le otorgaron visibilidad y reconocimiento global. Lea también: “Sebastián Piñera contribuyó a construir grandes acuerdos por el bien de la patria”: presidente Gabriel Boric Boric destacó que su experiencia “política y humana” le permite ofrecer un aporte sustantivo al sistema multilateral, en un momento en que, dijo, el mundo necesita “más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida”. A su juicio, las Naciones Unidas deben responder con mayor eficacia y sentido de urgencia a problemáticas como los conflictos armados, el cambio climático, las desigualdades sociales y la desconfianza institucional. Por su parte, Bachelet señaló que el respaldo regional demuestra la relevancia de la ONU para América Latina y subrayó la necesidad de modernizar la organización. “Para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común, las Naciones Unidas deben renovarse para ser más eficientes, transparentes y orientadas a resultados”, sostuvo.