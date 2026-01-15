EE. UU. anunció ayuda humanitaria para Cuba y promete evitar cualquier interferencia del “régimen ilegítimo”

Estados Unidos empezó a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba en noviembre por el huracán Melissa, informó el Departamento de Estado. “Los vuelos chárter con ayuda partirán de Miami el 14 y el 16 de enero y llegarán a Holguín y Santiago de Cuba, respectivamente”, detalló el comunicado, difundido en momentos en que Washington aumenta la presión política sobre la isla.
Esa ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada “a quienes más lo necesitan, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”, añadió el comunicado oficial. El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.