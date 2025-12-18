x

Expiloto de NASCAR, su esposa y sus dos hijos fallecieron tras grave accidente aéreo en Estados Unidos: no hubo sobrevivientes

La aeronave intentaba aterrizar y se estrelló en el aeropuerto regional de Statesville. El accidente provocó un gran incendio y todas las personas a bordo murieron.

  Un avión de negocios que sería de la compañia del expiloto de NASCAR Greg Biffle se estrelló este jueves 18 de diciembre. FOTOS: GETTY - Captura de video
    Un avión de negocios que sería de la compañia del expiloto de NASCAR Greg Biffle se estrelló este jueves 18 de diciembre. FOTOS: GETTY - Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
Agencia Xinhua
hace 2 horas
Siete personas se reportaron fallecidas, entre ellas el expiloto de NASCAR, Greg Biffle, luego de que un avión de negocios se estrellara al aterrizar en un aeropuerto regional en Statesville, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El avión tipo Cessna C550, presuntamente propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló alrededor de las 10:20 a.m. hora del Este de Estados Unidos, este jueves 18 de diciembre provocando un gran incendio, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

“Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron”, dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, agregó.

Entérese: El caos que generó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barranquilla: cientos de viajeros siguen varados

En imágenes de video se vio a los servicios de emergencia dirigiéndose con rapidez a la pista en medio de los restos del avión y de las llamas.

John Ferguson, gerente del Aeropuerto Regional de Statesville, dijo a los reporteros que la FAA ya se ha hecho cargo del sitio del accidente. “En este momento, el aeropuerto está cerrado hasta nuevo aviso. Se requerirá algún tiempo para retirar los escombros de la pista para que de nuevo sea segura”, aseveró. Las autoridades indicaron que ya se inició una investigación para esclarecer las causas de este accidente aéreo y la identidad de las víctimas.

Lea aquí: Avioneta chocó con un carro durante aterrizaje de emergencia en autopista de Florida

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos muertos dejó el accidente aéreo en Carolina del Norte?
¿Qué tipo de avión se estrelló?
Se trata de un Cessna C550, una aeronave ejecutiva utilizada para vuelos privados y de negocios.
¿Quién investiga el accidente del avión en Statesville?
La Administración Federal de Aviación (FAA) asumió la investigación para determinar las causas del siniestro.
