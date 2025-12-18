Expiloto de NASCAR, su esposa y sus dos hijos fallecieron tras grave accidente aéreo en Estados Unidos: no hubo sobrevivientes

Siete personas se reportaron fallecidas, entre ellas el expiloto de NASCAR, Greg Biffle, luego de que un avión de negocios se estrellara al aterrizar en un aeropuerto regional en Statesville, ubicado en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El avión tipo Cessna C550, presuntamente propiedad del expiloto de NASCAR Greg Biffle, se estrelló alrededor de las 10:20 a.m. hora del Este de Estados Unidos, este jueves 18 de diciembre provocando un gran incendio, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

“Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron”, dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

“Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, agregó.