x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Avioneta chocó con un carro durante aterrizaje de emergencia en autopista de Florida

Una avioneta perdió potencia en pleno vuelo y chocó contra un vehículo al intentar aterrizar de emergencia en la Interestatal 95, en Florida, dejando una persona herida.

  • Avioneta quedó sobre la Interestatal 95 tras un aterrizaje de emergencia que terminó en colisión con un vehículo en Florida. FOTO: captura de video.
    Avioneta quedó sobre la Interestatal 95 tras un aterrizaje de emergencia que terminó en colisión con un vehículo en Florida. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en plena autopista Interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, y colisionó contra un vehículo en movimiento, dejando a una mujer herida levemente, informaron las autoridades.

Conozca: Fuerte aguacero causó el colapso parcial de la parroquia principal de Marinilla, Antioquia

El accidente ocurrió la noche del lunes, cuando una aeronave Beechcraft 55 perdió potencia en ambos motores mientras sobrevolaba la zona e intentó descender de emergencia sobre los carriles sur de la I-95, a la altura de Cocoa. Durante la maniobra, la avioneta impactó un Toyota Camry modelo 2023.

Testigos describieron escenas de pánico tras el impacto. “De repente, la rueda delantera golpeó el carro y todo se vino abajo: chispas, escombros por todas partes”, relató James Coffey.

La conductora del automóvil, una mujer de 57 años, logró salir por sus propios medios pese a quedar cubierta de fragmentos de vidrio. Fue trasladada a un hospital cercano con lesiones menores. El piloto y el pasajero de la aeronave, ambos de 27 años, resultaron ilesos.

Lea también: En pueblo de Antioquia ya hay 24.000 metros cuadrados más libres de minas antipersonal

Bernard Wigley y su esposa Annie, una enfermera que se encontraba cerca del lugar, brindaron los primeros auxilios. “Ella estaba aturdida. Pensó que la había chocado un camión, no un avión”, relató Annie.

Las autoridades destacaron que el hecho no dejó víctimas mortales y subrayaron que, por pocos segundos, el episodio pudo haber terminado en una tragedia mayor.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida