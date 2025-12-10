Avioneta chocó con un carro durante aterrizaje de emergencia en autopista de Florida

Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en plena autopista Interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, y colisionó contra un vehículo en movimiento, dejando a una mujer herida levemente, informaron las autoridades.
El accidente ocurrió la noche del lunes, cuando una aeronave Beechcraft 55 perdió potencia en ambos motores mientras sobrevolaba la zona e intentó descender de emergencia sobre los carriles sur de la I-95, a la altura de Cocoa. Durante la maniobra, la avioneta impactó un Toyota Camry modelo 2023.