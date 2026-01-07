Petro revela que habló con Delcy Rodríguez, presidenta ilegítima de Venezuela, y la invitó a Colombia

El presidente Gustavo Petro, durante la concentración en la Plaza de Bolívar, confirmó este miércoles que habló con Delcy Rodríguez, la presidenta designada de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses en Caracas.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto; la invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para evitar que la sociedad venezolana —como podría ocurrir en Colombia— llegue a un punto de estallido interno”, dio a conocer el mandatario.

El jefe de Estado dijo que “Trump no es bobo”. Calificó los hechos de la madrugada del pasado 3 de enero como algo “ilegal en mi opinión en las normas de la nación”. Además, señaló que supuestamente “engañaron a Trump diciendo algo que es absurdo: que Petro es el jefe del narcotráfico si casi lo matan cuatro veces”.

Durante su discurso reiteró que políticos colombianos viajaron a Washington y Miami para promover una campaña internacional destinada a vincularlo, supuestamente, con el narcotráfico. “Esa mentira fue creada en Miami, Washington, etcétera, por los políticos colombianos que a todos vimos ir. Fue público, no me estoy inventando nada. Esa bolsa de mentiras contadas allá, algunas en público, otras en secreto”, expresó el presidente Petro.

Noticia en desarrollo...