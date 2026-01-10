Tras reunión, petroleros de EE. UU. frenaron entusiasmo de Trump por invertir US$100.000 millones en Venezuela, ¿qué pasó?

Las caras más importantes de la industria petrolera de Estados Unidos recibieron con cautela la presión ejercida por el presidente Donald Trump para que inviertan al menos US$100.000 millones a la reconstrucción del sector energético venezolano. Aunque el mandatario estadounidense aseguró que el país suramericano es una oportunidad estratégica y que el acuerdo podría cerrarse “hoy o muy pronto”, las petroleras dejaron claro que aún existen riesgos legales, comerciales y financieros que nos les generan confianza.
Trump reunió este viernes a casi 20 altos representantes del sector en el Salón Este de la Casa Blanca, en un encuentro marcado por el optimismo presidencial, pero también por las reservas expresadas por compañías que ya han tenido experiencias fallidas en Venezuela.
Le puede interesar: Trump asegura que petrolero incautado por EE. UU. en el Caribe va de regreso a Venezuela