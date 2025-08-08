Masacre en Betulia: tres hombres fueron asesinados en vía que conecta con Urrao

Los hechos se registraron en la noche de este jueves en la vereda El Águila , luego de que hombres armados acribillaran a estas tres personas, una de ellas fue llevada por la comunidad a la morgue de esta localidad, ubicada a 172,3 kilómetros de Medellín (3 horas y 40 minutos de viaje por carretera).

Tres hombres fueron asesinados con arma de fuego en la vía que conecta a los municipios de Betulia con Urrao, en el Suroeste antioqueño, en un sector que está ubicado a 25 minutos del casco urbano de Betulia.

El alcalde de este municipio, Néstor Camilo Serna, explicó que “la comunidad nos informa de que al parecer habían ocurrido unos hechos porque se escucharon unos rafagazos y unos disparos demasiado fuertes”.

Los primeros dos cuerpos fueron ubicados por los bomberos en esta zona, pero más tarde ubicaron a la tercera víctima. Investigadores judiciales y agentes de la Policía Antioquia ya se encuentran en la zona realizando las labores correspondientes para establecer las identidades de los tres fallecidos.

Sin embargo, de acuerdo con el mandatario, la tercera víctima se encontraría en una zona de difícil acceso, situación que dificultó la inspección judicial correspondiente. Se estima que las tres víctimas tendrían entre 30 y 35 años.

El alcalde Serna afirmó que debido a los recientes hechos de violencia en su territorio, llevó a cabo un consejo de seguridad en la mañana de este viernes en el que se tomaron medidas como fortalecer la presencia de la Policía y el Ejército en este territorio.

Con esta serían seis las masacres registradas este año en el departamento, la misma cantidad que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).