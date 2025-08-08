Masacre en Betulia: tres hombres fueron asesinados en vía que conecta con Urrao

Tres hombres fueron asesinados con arma de fuego en la vía que conecta a los municipios de Betulia con Urrao, en el Suroeste antioqueño, en un sector que está ubicado a 25 minutos del casco urbano de Betulia.
Los hechos se registraron en la noche de este jueves en la vereda El Águila, luego de que hombres armados acribillaran a estas tres personas, una de ellas fue llevada por la comunidad a la morgue de esta localidad, ubicada a 172,3 kilómetros de Medellín (3 horas y 40 minutos de viaje por carretera).