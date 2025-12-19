El valiente hombre que se enfrentó a asesino de 15 personas en Australia recibió donación de más de 1.5 millones de dólares

Ahmed al Ahmed, el héroe que arriesgó su vida al arrebatar el arma de uno de los terroristas en la playa australiana de Bondi, en la ciudad de Sídney, recibió 2.5 millones de dólares australianos (alrededor de 1,7 millones de dólares estadounidenses) tras una campaña en internet que buscaba cubrir sus gastos médicos. Ahmed, un vendedor de frutas, emigró de Siria a Australia en 2007, dijo su tío Mohamed, de 60 años. Su sobrino, de 44 años y padre de dos hijos, se convirtió en héroe cuando interceptó un ataque perpetrado en la popular playa de Bondi contra una congregación judía que celebraba Janucá. Los dos atacantes mataron a 15 personas y dispararon a Ahmed varias veces en el hombro durante el forcejeo.

Su tío dice que estaba viendo sus redes sociales cuando se encontró con el video, que se acabó volviendo viral, en el que su sobrino forcejea con uno de los agresores. Las imágenes muestran a Ahmed agachado entre los vehículos estacionados durante el tiroteo, y luego forcejeando para quitarle el arma a uno de los atacantes. “Este incidente causó sensación mundial. Él es de Siria y es musulmán, y no tenía otra motivación para hacer esto salvo el heroísmo y la valentía”, expresó el tío. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó a la televisión nacional ABC que el ataque pareció “motivado por la ideología del Estado Islámico”.

Cuando visitó a Ahmed en el hospital, elogió su hazaña y aseguró que “su valentía es una inspiración para todos los australianos”. Según su tío, Ahmed salió de Al Nayrab en 2007 hacia Australia, donde trabajó en un primer momento como obrero de construcción, antes de abrir un puesto de frutas y verduras en Sídney. Sus padres fueron a visitarlo hace dos meses y aún estaban allí cuando ocurrió el ataque.