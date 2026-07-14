ICE frena controles de tráfico tras muerte del migrante colombiano y otro mexicano en operativos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión temporal de los controles de tránsito y las detenciones de vehículos realizadas por sus agentes, luego de dos operativos ocurridos en menos de una semana que terminaron con la muerte de un ciudadano colombiano en Maine y de un mexicano en Texas. De acuerdo con medios estadounidenses como CNN y Fox News, la instrucción fue enviada a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, encargada de localizar, detener y deportar a inmigrantes en situación irregular. Mientras esté vigente la medida, los funcionarios no podrán realizar por cuenta propia paradas de tráfico y deberán apoyarse en otras agencias policiales cuando sea necesario interceptar un vehículo. Entérese: Detalles del operativo de ICE en el que murió acribillado el colombiano Johan Sebastián: No era a quien buscaban los agentes La decisión se conoció un día después del operativo realizado en Biddeford, al sur del estado de Maine, donde un inmigrante colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un procedimiento de detención.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes identificaron a la víctima como un ciudadano colombiano que contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos. Lea aquí: “Intenté detenerme”: Las últimas palabras de Johan Sebastián, el repartidor colombiano asesinado por el ICE en EE. UU. Según explicó el senador por Maine Andy King, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el conductor presuntamente intentara utilizar su vehículo como arma contra los funcionarios que buscaban detenerlo. Pocos días antes, un hecho similar ocurrió en Texas. Durante otro operativo de ICE murió Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permanecía en el país de manera irregular. Al igual que en el caso de Maine, la intervención ocurrió mientras la víctima se encontraba dentro de un vehículo.

¿Por cuánto tiempo estarán suspendidos los controles de tránsito del ICE?

Tras conocerse la decisión, el llamado “zar fronterizo” de la administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró que la suspensión no representa un cambio en la política migratoria del Gobierno. Conozca: Un colombiano muere baleado en EE.UU. en un altercado donde participó el ICE “No es un cambio de política; es una pausa temporal”, afirmó durante una entrevista con Fox News. Homan explicó que la medida permitirá revisar los procedimientos y garantizar que los agentes cuenten con la capacitación adecuada para desarrollar este tipo de operativos sin poner en riesgo su seguridad.

Además, restó importancia al impacto que tendrá la suspensión sobre las labores de ICE y señaló que existen otras formas de efectuar las detenciones, como esperar a que la persona llegue a su destino antes de intervenir. El funcionario estimó que la pausa podría durar apenas un par de semanas, aunque aclaró que la decisión final dependerá del Departamento de Seguridad Nacional y de la dirección de ICE. La suspensión llega en medio del creciente escrutinio sobre los procedimientos utilizados por las autoridades migratorias durante los operativos de captura y deportación, especialmente aquellos que involucran persecuciones y detenciones de personas dentro de vehículos.

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