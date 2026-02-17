Decomisan arsenal del Clan del Golfo tras combate en un municipio de Antioquia, ¿qué encontraron?

En zona rural del municipio de Angelópolis, suroeste antioqueño, más exactamente en la vereda San Isidro, se presentó un enfrentamiento entre el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Producto del operativo, los uniformados lograron la incautación de un arsenal que era utilizado por esta estructura criminal: 480 cartuchos de diferente calibre, 6 proveedores, 3 artefactos explosivos, 3 chalecos multipropósito, 2 celulares, un fusil R15 y una pistola, así como un cuaderno y una pañoleta alusiva al Clan del Golfo.

“Este grupo intimidaba y generaba zozobra entre los habitantes del sector. La reacción oportuna de nuestras tropas permitió afectar esta estructura armada ilegal, debilitando el accionar que pretendían realizar en contra de la población civil. De esta manera, se logra la incautación de material de guerra, intendencia, y explosivos. El Ejército Nacional mantiene su firme compromiso de la lucha frontal en contra de los criminales que amenazan contra la seguridad de los antioqueños”, dijo el Teniente Coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, Comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.