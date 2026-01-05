En Venezuela se instaló la nueva Asamblea Nacional, con Henrique Capriles entre los diputados que asumieron curul

Este lunes se instaló la nueva Asamblea Nacional para el período 2026-2031, en una jornada marcada por una composición ampliada del parlamento y por la presencia de figuras tanto del oficialismo como de sectores de la oposición venezolana. El acto se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, con la juramentación de los diputados que asumirán sus curules para el nuevo quinquenio.

Entre los hechos más visibles de la sesión inaugural estuvo la presencia de dirigentes opositores como Henrique Capriles, Stalin González, Henry Falcón, Antonio Ecarri y Pablo Pérez, quienes acudieron para tomar posesión de sus cargos como diputados. Su presencia fue uno de los elementos distintivos de la instalación, en medio de un escenario político marcado por profundas divisiones y cuestionamientos al proceso electoral.

Durante la jornada también hizo su aparición Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, quien asistió a la sesión de instalación y se juramentó como diputado. Su ingreso al parlamento se produjo en medio de gestos simbólicos, como el puño en alto, al momento de su presentación en el recinto legislativo.

La nueva Asamblea quedó conformada por 285 curules, una cifra superior a los 167 escaños establecidos en la Constitución venezolana. La ampliación del número de diputados y el proceso mediante el cual fueron adjudicados los cargos han sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos y organizaciones, que señalan irregularidades en la votación y la ausencia de resultados detallados y verificables por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En paralelo, la instalación del parlamento coincidió con movimientos internos dentro del oficialismo. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, volvió a juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional. Ambos han ocupado de manera continuada cargos públicos durante más de dos décadas, alternándose responsabilidades dentro del aparato del Estado.

Los diputados presentes asumieron formalmente sus funciones, dando inicio al nuevo período legislativo en un contexto de persistente debate sobre la legitimidad del proceso y el alcance institucional de la nueva Asamblea Nacional.