Los riesgos que enfrentaban clínicas y hospitales con el decreto que trasladaba 6 millones de usuarios a EPS intervenidas

El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia contra el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud. Antes de ser suspendido, la Unión de IPS de Colombia emitió un comunicado en el que detalló las dificultades que enfrentarían clínicas y hospitales de seguir adelante con el decreto que, por ahora, se encuentra en revisión.
En contexto: Tribunal suspende el decreto que traslada 6 millones de usuarios a EPS intervenidas
Aquel decreto establecía un número límite de EPS que podían funcionar en más de 504 municipios. De hecho, para muchos de ellos la única opción de afiliación sería Nueva EPS, una de las EPS intervenidas que aún enfrenta una crisis de funcionamiento y fiscal.
Según el decreto, quienes estuvieran afiliados a una EPS que no se encontrara en la lista de admitidas en el territorio por el Gobierno, serían trasladados por la ADRES a otra entidad que sí tenga cobertura.